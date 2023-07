INI髙塚大夢「手の届かない場所だったところに自分がいる」新曲『My Story』で作詞に初挑戦

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。7月17日(月・祝)の放送では、同日に配信リリースされた新曲『My Story』について、作詞の裏話を紹介しました。髙塚:本日7月17日に、INIのデジタルシングル『My Story』がリリースされました! 嬉しいですね。今夜は、新曲の『My Story』のストーリーについて話をしていこうと思います!この楽曲は、僕、髙塚が初めて声優に挑戦するウクライナアニメーション映画『ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン』の日本版主題歌! レコーディングをしてるときから、「この曲が、あの大きな映画館で流れるのか」って思っていました。これがバーンって流れるのを想像したら、やっぱりほんとに嬉しいし、楽しみで楽しみで仕方がなくなりますね……!そして、この曲では作詞を担当しました! 初めての作詞だったんですけど、いろいろ大変でしたね。いろんな曲を聴きながら、「ああ、こういう表現いいな」とか……。元々、学生のときにちょっとだけ曲を作る機会があったんですけど、そこからしばらく経ってるし、こうやって大きくバーンって出したりっていうのは初めてなんで、プレッシャーもありましたしいろんなことに悩みました。「こういう歌詞を書いてみたいな」っていう、なんとなーくの構想は前からあったんですけど、なかなかそれを文字として表現するのが難しくて。そこはすごく苦戦しましたね。今回は映画主題歌の歌詞だったので、映画の主人公・ルスランの気持ちの変化みたいなものを歌詞に込められたらな、と思っていました。でもそれだけじゃなくて、主人公ルスランの人間像というか成長する姿が、僕たちINIがオーディションから今までこうして成長している姿とすごく重なる部分があったので、どっちにも受け取れるような歌詞にできたらなっていうことで、この曲を作りました。作詞をしてる時期もいろんな仕事があって時間がなくて、「今日はちょっとあんまり思いつかないから明日にしよう」っていう余裕もない状況だったんです。これは裏話なんですけど、家だとどうしてもリラックスモードになっちゃって頭が動かないから、僕はネカフェ(ネットカフェ)に行ってずっと歌詞を書いていました。ネカフェに行って、ネカフェから公園に移動して……夜、公園でこの『My Story』のメロディーを聴きながら、ずーっと口ずさみながら、メロディーを考えながらっていう時間を過ごしてました。誰もいなかったから良かったんですけど、1人でフラフラ、フラフラしながら、なんかすごい歌ってる人がいるっていうような状況でしたね(笑)。そんなこんなでこの曲が出来上がったんですけど、個人的には割と納得のいってる曲になったかなって思います。僕の書いた歌詞をメンバーの他の10人がすごく綺麗に歌で表現してくれたので、ほんとにお気に入りのとびきりの曲になったかなと思います!――ここで、『My Story』オンエア髙塚:どうだったでしょうか? やっぱりこうやって聴くと、自分の書いた歌詞をメンバーが歌ってるっていうのが、すごく嬉しいですね。ここに力入れた! っていうところを自分が歌うんじゃなくて、その部分をメンバーの感じ方で表現してくれているのが、やっぱりすごい嬉しいですね。特にお気に入りの歌詞があって、2番の2Aの部分なんですけど、『憧れていた理想の場所 少し近づけた今なら 過去の自分を悔やんだりはしない』っていうのが、本当に自分の本心で書いた歌詞かなって思っていて。元々はこういうINIみたいな歌を歌うような仕事をずっとやりたいなって夢に見ていたので、手の届かない場所だったところが、自分の今いるところになって……!昔は「もう自分、何もできないやん」みたいな、自信を失うことばっかりだったんですけど、今振り返ったら、「あのとき、ああいうことやっといて良かったな」とか、あのときの悔しさが今の自分の身になってるなって感じるので、この歌詞が本当にとても好きです。そして、その歌詞をメンバーが歌ってくれてるっていうのが、やっぱり嬉しいですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/