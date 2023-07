BiTE A SHOCKがお披露目ライブ開催、デビュー曲「Patient!!」MVプレミア公開

BiTE A SHOCKが、7月17日にお披露目ライブ「Why don't you BiTE??」を東京国際フォーラム ホールCにて開催した。

6月末をもって解散したBiSHが私財を投じて立ち上げた株式会社BiSHによるオーディション企画「BiSH THE NEXT」から生まれ、BiSHの魂を繋いでいく男女混成6人組ダンス&ボーカルグループ、BiTE A SHOCK。「BiSH THE NEXT」は日本テレビ、Hulu、TVerにて放送され、7月1日に迎えた「BiSH THE NEXT」最終回では生放送でデビューメンバーが決定、そのまま日テレ系音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2023』で初パフォーマンスを行うなど、センセーショナルなメジャーデビューを飾った。

そんなBiTE A SHOCKのお披露目ライブ。「BiSH THE NEXT」のオーディションの映像が流れたあと、オーディションではあどけない姿だったメンバーが、見違えるような出で立ちでステージに登場し、オーディション課題曲でもあったメジャーデビュー曲「Patient!!」をパフォーマンス。続いてBiSHのリアレンジ曲「in case...」や 「GiANT KiLLERS」などを披露したほか、元BiSHからのコメントVTRや、オーディションで脱落してしまった最終候補生からのメッセージがサプライズでメンバーに届けられ思わず涙してしまうなど感動的な場面もあった。最後はオーディションの審査曲でもあり、WACK代表の渡辺淳之介が自ら候補生12名を想い作詞した楽曲「THE NEXT」を披露し、大盛況の中で幕を閉じた。

さらに、BiTE A SHOCKのファンクラブの情報も発表され、ファンクラブの名称が『TAKE A BiTE CLUB』ということ、ファンの名前は「BiTER」(バイター)に決定したことも発表された。また、メジャーデビュー曲となった「Patient!!」のMVが7月18日(火)20時にプレミア公開されることも発表された。本楽曲はロックとヒップホップを融合させた次世代アーティスト(sic)boyが作詞・作曲・プロデュースを手掛けた疾走感あふれるロックチューンで、BiSHイズムを継ぐMVに仕上がっているとのこと。

<リリース情報>

BiTE A SHOCK

Major Debut Digital Single「Patient!!」

配信中

https://biteashock.lnk.to/patient

『TAKE A BiTE CLUB』新規登録 https://bishthenext-fc.com/signup