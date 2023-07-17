プロ野球フレッシュオールスターゲーム、両リーグスタメンが発表！　浅野…

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日本野球機構（NPB）は18日、「プロ野球フレッシュオールスターゲーム2023」（富山市民球場〔アルペンスタジアム〕・18時試合開始）が開催。試合に先立ち、両リーグのスターティングメンバーを発表した。
イースタン・リーグの先発バッテリーは、小園健太、松尾汐恩（ともにDeNA）。ドラフト1位ルーキーの浅野翔吾（巨人）は「1番・中堅」に入った。
ウエスタン・リーグの先発投手は、門別啓人（阪神）。同じ阪神から井坪陽生、森下翔太、髙寺望夢もスタメンに名を連ねた。
先攻：イ・リーグ
1番（中）浅野 翔吾（巨人）
2番（二）奈良間 大己（日本ハム）
3番（捕）松尾 汐恩（DeNA）
4番（指）矢澤 宏太（日本ハム）
5番（右）蛭間 拓哉（西武）
6番（遊）友杉 篤輝（ロッテ）
7番（一）北村 恵吾（ヤクルト）
8番（三）平良 竜哉（楽天）
9番（左）細川 凌平（日本ハム）
（投）小園健太（DeNA）
後攻：ウ・リーグ
1番（中）井坪 陽生（阪神）
2番（左）中村 貴浩（広島）
3番（遊）野口 智哉（オリックス）
4番（右）森下 翔太（阪神）
5番（指）生海（ソフトバンク）
6番（捕）渡邉 陸（ソフトバンク）
7番（一）内田 湘大（広島）
8番（二）樋口 正修（中日）
9番（三）髙寺 望夢（阪神）
（投）門別 啓人（阪神）