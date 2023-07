milet、心の内側を描いた3rdアルバム『5am』発売決定

miletが、2023年8月30日(水)に3rdアルバム『5am』を発売することを発表した。

【動画を見る】「Living My Life」ティザー映像

2023年5月に自身初となる日本武道館公演「milet live at 日本武道館」を2daysで開催し、7月17日(月)から放送開始するドラマ『転職の魔王様』主題歌を新曲「Living My Life」で担当するmilet。アルバムには「Living My Life」はもちろんのこと、『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』エンディング主題歌「コイコガレ」やドラマ『やんごとなき一族』主題歌となっていた「Walkin In My Lane」、『七人の秘書 THE MOVIE』主題歌「Final Call」等、全15曲が収録されるほか、初回限定盤Aには2022年11月に実施されたmilet livehouse tour 2022 ”UNZEPP”とMusic Video集が収録される。

なお、「Living My Life」はアルバムの発売に先駆け7月31日(月)から先行配信スタートする。miletは、2023年9月から自身最多となるホールツアー開催、初となる海外公演も開催する予定。

■milet コメント

5am = 午前5時

この時間はあなたにとってどんな時間でしょうか。きっと眠っている人や、起きはじめる人が多い時間だとおもいます。私にとっての5amは、希望や孤独や不安や曖昧な気持ちが入り混じる、私が私を一対一で感じられる特別な時間です。

窓から朝焼けが見えて、今日という一日に胸を躍らせるときもあれば、何かの間違いでまた夜に戻ってくれよと願ってしまうときもあります。誰かにとっては朝で、誰かにとっては夜。あなたに会いたいとおもう5am、幸せな帰り道の5am、徹夜明けで疲れ切った5am、誰にも邪魔されたくなくてベッドの上で本の世界に浸る一人の5am。どんな5amの私も、私は愛しいとおもうんです。

この「5am」というアルバムは、そんな私の心の内側を描いたプレイリストです。この曲たちがあなたの心の隙間にスッとはいりこんで、あなたの過ごす時間の中に音を降らせられたら嬉しいです。

<リリース情報>

milet

3rd ALBUM『5am』

発売日:2023年8月30日(水)

https://milet.lnk.to/5am.CD

発売形態

・初回生産限定盤A:CD+Blu-ray+ライブCD ¥6300(tax in)

・初回生産限定盤B:CD+DVD ¥5300(tax in)

・通常盤:CD ¥3300(tax in)

=収録曲= ※3形態共通

1. Clan (5am mix)(オープンワールドRPG『Tower of Fantasy』主題歌)

2. コイコガレ(テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編 エンディング主題歌)

3. Living My Life(カンテレ・フジテレビ系 新”月10ドラマ”「転職の魔王様」主題歌)

4. Noël In July

5. b r o k e n

6. Before the Dawn(PEUGEOT NEW 308 CMソング)

7. Into the Mirror

8. Walkin In My Lane(フジテレビ系ドラマ「やんごとなき一族」主題歌)

9. Hey Song

10. Flare(TVアニメ「王様ランキング」第2クールEDテーマ)

11. You made it

12. Always You (5am mix)(映画「TANG タング」主題歌)

13. HELL CLUB

14. Final Call(「七人の秘書 THE MOVIE」主題歌)

15. December

【初回生産限定盤 特典映像内容】※Blu-ray・DVD同内容

■「milet livehouse tour 2022 ”UNZEPP”」

2022年秋に開催された初のZeppツアー「milet livehouse tour 2022 ”UNZEPP”」

11月25日Zepp DiverCityにて行われたファイナル公演を全曲収録

・Clan

・Outsider

・SEVENTH HEAVEN

・On the Edge

・inside you

・Love When I Cry

・Into the Mirror

・Until I Die

・I Gotta Go

・レッドネオン

・Ordinary days

・Always You

・Walkin In My Lane

・Diving Board

・Time Is On Our Side

・us

・Final Call

・Flare

■MUSIC VIDEO集

・Flare

・Walkin In My Lane

・Always You

・Final Call

・コイコガレ

・Living My Life

【特典ライブCD収録曲】※初回生産限定盤Aのみ収録

・Clan

・Outsider

・SEVENTH HEAVEN

・On the Edge

・inside you

・Love When I Cry

・Into the Mirror

・Until I Die

・I Gotta Go

・レッドネオン

・Ordinary days

・Always You

・Walkin In My Lane

・Diving Board

・Time Is On Our Side

・us

・Final Call

・Flare

<ライブ情報>

※ツアータイトル未定

国内ツアー

2023年9月10日(日)千葉県・森のホール21 大ホール

2023年9月17日(日)三重県・四日市市文化会館 第1ホール

2023年9月18日(月)愛知県・名古屋国際会議場 センチュリーホール

2023年9月22日(金)兵庫県・神戸国際会館こくさいホール

2023年9月24日(日)京都府・ロームシアター京都 メインホール

2023年10月1日(日)大阪府・フェスティバルホール

2023年10月7日(土)石川県・本多の森ホール

2023年10月9日(月)新潟県・新潟テルサ

2023年10月14日(土)静岡県・静岡市民文化会館大ホール

2023年10月15日(日)神奈川県・神奈川県民ホール 大ホール

2023年10月17日(火)東京都・昭和女子大学人見記念講堂

2023年10月22日(日)高知県・高知市文化プラザ かるぽーと

2023年10月28日(土)広島県・広島文化学園HBGホール

2023年10月29日(日)岡山県・岡山市民会館

2023年11月3日(金)宮城県・仙台サンプラザホール

2023年11月4日(土)岩手県・盛岡市民文化ホール 大ホール

2023年11月11日(土)福岡県・福岡サンパレス

2023年11月18日(土)東京都・東京国際フォーラム ホールA

2023年11月23日(木)北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

海外単独公演

2023年11月29日(水)台北・Zepp New Taipei

公式サイト:http://www.milet.jp/