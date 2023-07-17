しげの秀一原作によるTVアニメ「MFゴースト」の新たなキャラクタービジュアルが到着した。

キャラクタービジュアルが公開されたのは、主人公・片桐夏向（カナタ・リヴィトン）とヒロインの西園寺恋、“神15”と呼ばれるドライバーのうち相葉瞬とミハイル・ベッケンバウアーの4人。カナタ役の内田雄馬、恋役の佐倉綾音、相葉役の小野大輔、ミハイル役の神谷浩史はそれぞれコメントも寄せた。

アニメ公式Twitterでは、キャストのサイン入りポスターが当たるキャンペーンを実施中。また本日を皮切りに、神15のドライバーや、「頭文字D」から登場する面々など、計23人のキャラクタービジュアルとキャストコメントが毎週月曜に順次解禁されていく予定だ。

「MFゴースト」は10月よりTOKYO MX、テレビ愛知、読売テレビ、RKB毎日放送、アニマックスほかで放送。車の自動運転が普及した西暦202X年の日本を舞台に、公道での自動車レースバトル“MFG”が描かれる。

TVアニメ「MFゴースト」

2023年10月にTOKYO MX、テレビ愛知、読売テレビ、RKB毎日放送、アニマックスほかで放送開始

スタッフ

原作：しげの秀一（講談社「ヤングマガジン」連載）

監督：中智仁

シリーズ構成：山下憲一

脚本：山下憲一、稲荷明比古

キャラクターデザイン：恩田尚之

総作画監督：恩田尚之、坂本千代子、油井徹太郎

3Dディレクター：内田博基

プロップデザイン：新谷真昼

美術監督・設定：明石聖子（STUDIO uni）

色彩設計：田中千春

撮影監督：林幸司（Color&Smile）

編集：廣瀬清志（editz）

音楽：土橋安騎夫

音響監督：三間雅文

音響効果：小山健二（SOUND BOX）

音響制作：テクノサウンド

アニメーション制作：FelixFilm

CGアニメーション制作：FelixFilm、directrain

製作：MFゴースト製作委員会

キャスト

片桐夏向（カナタ・リヴィントン）：内田雄馬

西園寺恋：佐倉綾音

相葉瞬：小野大輔

ミハイル・ベッケンバウアー：神谷浩史

大石代吾：浪川大輔

赤羽海人：諏訪部順一

石神風神：安元洋貴

沢渡光輝：逢坂良太

八潮翔：田邊幸輔

北原望：芹澤優

坂本雄大：櫻井トオル

大谷洋介：石川界人

ジャクソン・テイラー：中村悠一

前園和宏：宮園拓夢

柳田拓也：坂田将吾

E.ハンニネン：三宅健太

緒方：畠中祐

諸星瀬名：八代拓

リョウ・タカハシ：子安武人

高橋啓介：関智一

上有史浩：細井治

秋山渉：松本保典

武内樹：岩田光央

池谷浩一郎：矢尾一樹

健二：高木渉

奥山広也：阪口周平

小柏カイ：神奈延年

田中洋二（実況）：光部樹

京子：飯田友子

真美：林鼓子

(c)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会