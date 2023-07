明治安田生命J2リーグ第26節が15日から16日にかけて各地で開催された。

清水エスパルスとジェフユナイテッド千葉の“オリジナル10”対決は、聖地『国立競技場』で開催された。J2史上最多47,628名の観客が駆けつけた一戦は、15分にペナルティエリア内でクロスボールのこぼれ球を拾った神谷優太が狙い澄ました一撃を叩き込み、清水が先手を取る。対する千葉は直後の17分、ボックス手前の位置から見木友哉が右足を振り抜くと、相手に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。前半は1-1で終了している。

後半に入ると47分、ペナルティエリア内で鈴木大輔がロングボールに競り勝つと、ボールは小森飛絢の元へ。胸トラップから右足でボレーシュートを沈め、千葉が逆転に成功した。その後は清水が多くの決定機を作ったものの、千葉のGK鈴木椋大がファインセーブを連発。それでも66分、清水は乾貴士のサイドチェンジで右サイドにボールが渡る。岸本武流が北爪健吾とのワンツーで縦に突破し、中央へ折り返すと、ニアサイドでオ・セフンがコースを変え、最後はベンジャミン・コロリが押し込んだ。同点に追い付いた清水は70分にセットプレーから高橋祐治がクロスバー直撃のヘディングシュートを放つなど、チャンスの数を増やしていく。後半アディショナルタイムには乾のスルーパスに抜け出したコロリが決定機を迎えたものの、再びGK鈴木が立ちはだかった。試合は2-2で終了。清水の連勝は「3」でストップした。

今節は首位を走るFC町田ゼルビアがブラウブリッツ秋田の本拠地に乗り込む予定となっていが、大雨の影響により試合が中止に。同試合に先立って試合に臨んだ2位東京ヴェルディは、勝利すれば首位との勝ち点差を縮めるチャンスだった。ホームに徳島ヴォルティスを迎えた一戦は、互いに決定機の数を増やすことができず、スコアレスドローでタイムアップ。東京Vは勝ち点「1」の積み上げにとどまり、本拠地『味の素スタジアム』ではリーグ戦8試合未勝利となっている。一方、徳島もこれで今季リーグ戦13度目のドローとなった。

“静岡三国決戦”の1試合、ジュビロ磐田と藤枝MYFCの一戦は、6分に渡邉りょうの今季13ゴール目で藤枝が先制する。それでも、磐田は20分に金子翔太のPKで試合を振り出しに戻すと、前半アディショナルタイムにはゴール前の混戦から上原力也がヘディングシュートを沈め、逆転に成功してハーフタイムに突入。後半の立ち上がりには、最前線でのボール奪取から金子がこの日2点目を決めてリードを広げる。86分には右サイドでボールを持ったドゥドゥからの折り返しをジャーメイン良が押し込み、4-1でタイムアップを迎えた。磐田が3連勝を飾り、8戦無敗と好調をキープ。東京Vを抜いて2位に浮上した。一方の藤枝はこれで2連敗となった。

2連勝中のヴァンフォーレ甲府はホームでザスパクサツ群馬に0-3で敗北。敵地でロアッソ熊本を3-1で下し、5試合ぶりの白星を飾った大分トリニータが4位に浮上した。レノファ山口FCといわきFCの一戦はスコアレスドロー。現在リーグ戦5試合無敗チーム同士の対決は両者譲らず、互いに無敗試合数を「6」まで伸ばした。山口はフアン・エスナイデル監督の下、6戦連続クリーンシートを達成している。

今節の試合結果、順位表、次節の対戦カードは下記の通り。

◆■第26節

▼7月15日(土)

東京ヴェルディ 0-0 徳島ヴォルティス

レノファ山口FC 0-0 いわきFC

▼7月16日(日)

ブラウブリッツ秋田 vs FC町田ゼルビア※試合中止

水戸ホーリーホック 3-1 モンテディオ山形

ヴァンフォーレ甲府 0-3 ザスパクサツ群馬

清水エスパルス 2-2 ジェフユナイテッド千葉

ファジアーノ岡山 2-2 V・ファーレン長崎

大宮アルディージャ 0-0 栃木SC

ツエーゲン金沢 2-1 ベガルタ仙台

ジュビロ磐田 4-1 藤枝MYFC

ロアッソ熊本 1-3 大分トリニータ

◆■第27節の対戦カード

▼7月22日(土)

18:00 栃木 vs 清水

18:00 町田 vs 千葉

19:00 山形 vs 長崎

19:00 藤枝 vs 金沢

19:00 山口 vs 秋田

19:00 徳島 vs 甲府

19:00 大分 vs いわき

▼7月23日(日)

18:00 水戸 vs 大宮

19:00 仙台 vs 東京V

19:00 群馬 vs 磐田

▼7月24日(月)

19:00 熊本 vs 岡山