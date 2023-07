木村拓哉「やっと、そこまで来たか！」トラジャ デビュー後・初のツアーで“声出しOK”に喜びの声

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by Spotify」(毎週日曜 11:30~11:55)。7月のマンスリーゲストは、2022年10月に世界デビューを果たした7人組グループ「Travis Japan(トラヴィス・ジャパン)」の宮近海斗(みやちか・かいと)さん、中村海人(なかむら・かいと)さん、七五三掛龍也(しめかけ・りゅうや)さんです。7月9日(日)の放送では、今年1月~3月にかけて開催されたデビューツアー「Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~」について語りました。同世代として頑張ってきたSixTONES、Snow Manから遅れてのデビューとなったTravis Japanですが、2021年8月にはジャニーズJr.として初となる単独YouTubeチャンネル「+81 DANCE STUDIO」を開設。さまざまな曲と振り付けにチャレンジする配信を始めました。木村からの「やってみて、どんな感じでした?」という問いかけに、中村さんは「この企画自体が、僕たちのダンススキルと、僕たちと同い年のこれから来るダンサーさんで、コレオグラフィ(踊り・振り付け)を作ろうっていうもので。難しいときもあったんですけど、成長できる場所でした」と率直な感想を口にします。その後、2022年にスキルアップのためにアメリカ・ロサンゼルスに無期限留学。2023年1月には、全世界デビュー後、初のアリーナツアー『Travis Japan Debut Concert Tour 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~』を全国5ヵ所・23公演おこない、23万5,000人を動員しました。中村さんは「泣いている方や、逆に楽しくショーを見てくれる方、本当にいろんな人がいて、それを見ているだけで幸せな気持ちになりました」とツアーを振り返ります。ライブではマスク着用のもと、“声出し解禁”されたと聞いた木村は「やっと、そこまで来たか!」と感嘆の声を漏らしました。宮近さんは「もともとは『小声・しゃべり声までOK』というルールだったのが、初日公演の3時間前くらいに『大声OKです』という知らせがあった」という裏エピソードを語り、「『だから、バチバチに盛り上げちゃって!』『(ファンのみなさんに)「声を出していいよ!」と言ってあげて』と言われ、追い風を感じるツアーになりました」と、国内で幸先の良いスタートを切れた当時の喜びを、あらためて噛みしめます。うれしそうに話すメンバーを前に木村は「いや~、それだよね~!」と大きくうなずいていました。番組では他にも新曲「Candy Kiss」や、Snow Man & SixTONESの2グループが“同時デビュー”を発表したときに感じた悔しさ、宮近さんが“人生の1曲”について語る場面もありました。次回7月16日(日)の放送も、引き続きTravis Japanの3人を迎えてお届けします。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/