Cygamesのクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」のライブイベント「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」が、7月15日、16日の2日間にわたり神奈川・ぴあアリーナMMで開催。本記事ではDAY1公演の模様をレポートする。

9月に愛知、2024年2月に東京、3月に大阪を巡るアリーナツアーの初日を飾った本日のナンバリングライブ。「ウマ娘」のキャラクターを演じる“出走者”たちが多数出演し、歌とダンスをメインとしたパフォーマンスと、実況役の明坂聡美による臨場感ある実況で“トレーナー”たちを魅了した。

前振りで「うまぴょい伝説」の楽曲が鳴り響くと、会場は緑のペンライト一色に染まる。そんな中、三女神であるダーレーアラビアン役の進藤尚美、ゴドルフィンバルブ役の佐藤聡美、バイアリーターク役の斎賀みつきがシークレットゲストで登場。3人からのアナウンスを挟み、1曲目には全出走者による「DRAMATIC JOURNEY」が披露された。

挨拶ではトレーナーとのコールアンドレスポンスで、声出し解禁となったライブの喜びを分かち合う出走者たち。「WISH」というテーマの今回の公演について、どんなステージになると思うかと聞かれたビワハヤヒデ役の近藤唯、ナリタブライアン役の衣川里佳は、夢が詰まった公演になるはずと気持ちを膨らませる。今回大型イベント初出演となるのは、エアシャカール役の津田美波、ミスターシービー役の天海由梨奈、ホッコータルマエ役の菊池紗矢香、ワンダーアキュート役の須藤叶希、カツラギエース役の藤原夏海。須藤、藤原は、緊張した様子ながらもライブへの意気込みを語った。シンボリクリスエス役の春川芽生は、純白でブーツの丈にこだわりがある本日のステージ衣装をアピールした。

トウカイテイオー役のMachico、ウオッカ役の大橋彩香、アグネスデジタル役の鈴木みのり、ファインモーション役の橋本ちなみ、春川は、ライブ初披露となるアニメ「うまゆる」第5弾主題歌「Bright Melody」を歌唱。ダイワスカーレット役の木村千咲、ヤマニンゼファー役の今泉りおな、ハッピーミーク役の吉咲みゆ、津田、天海はレーザー光線の演出とともに、ピンクの扇子を振りながら「Dance 2 Endless Beat」を歌い、会場を盛り上げる。ソロ曲のパートでは、菊池が元気よく「けっぱれ!輝きストレート」を、須藤がしっとりと「悠々閑々」を届けた。近藤と衣川は「手綱と絆」を姉妹役として初披露。「Make debut!(Remix Ver.)」ではトレーナーたちにマイクを向け、一緒に歌う場面も見られた。

ライブでは、今年1月に開催された舞台「『ウマ娘 プリティーダービー』~Sprinters' Story~」のコーナーを展開。ダイジェスト版として、舞台を再構築したパフォーマンスが繰り広げられた。舞台衣装を身にまとったダイタクヘリオス役の山根綺、ダイイチルビー役の礒部花凜、ケイエスミラクル役の佐藤日向、今泉の4人に加え、舞台に出演したアンサンブル、実況役の門田奈菜、解説役の稲村梓が登壇。スクリーンに映し出されたゲートやコースをバックに、山根らが全力で疾走するシーンが見事に再現された。またG1に挑もうとするそれぞれの葛藤や思いを乗せて、「Overrunner!」などの舞台の劇中歌が次々と歌い上げられていく。トークパートでは、「Overrunner!」の振り付けが、ゲームに実装されているPVとほぼ一緒だという裏話も明かされた。

ライブパートが再開すると、Machico、ウオッカ役の大橋彩香、木村、スーパークリーク役の優木かな、メジロパーマー役ののぐちゆり、キタサンブラック役の矢野妃菜喜、カツラギエース役の藤原夏海、吉咲が「GIRLS' LEGEND U」、オグリキャップ役の高柳知葉、菊池、須藤が「UNLIMITED IMPACT」を畳みかける。ソロ曲では津田が「Air Race」、春川が「THE SUPER STRONG S」を力強く歌い切った。「winning the soul (GO BEYOND Mix Ver.)」「NEXT FRONTIER」では、花火が噴出する演出を効果的に使用。「Ms. VICTORIA」では、大橋、鈴木、優木、天海、矢野、菊池、須藤、藤原、吉咲が息の合ったパフォーマンスでトレーナーを惹きつけた。

ライブ後半では、会場の中央にあるステージに全出走者が集結。これまで超えてきた、そしてこれから超えていく憧れを口にしていく。天海、のぐち、山根、菊池、須藤、藤原が歌う「ユメヲカケル!」が始まると、会場の一体感は最高潮に。「永遠の色彩」では、高柳、大橋、木村、橋本、津田、優木がやさしく儚い歌声で観る者の心を掴んだ。

アンコールは「Gaze on Me!」が彩り、再び会場を沸かす。最後に出走者を代表してMachico、衣川、津田、須藤、礒部が挨拶。ライブの成功を噛みしめ、感謝の気持ちを伝える。そこで終わるかと思いきや、出演者全員で「うまぴょい伝説」を披露。大きな声援と歓声に包まれる中、ライブは締めくくられた。なお本日の「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」の模様は、7月22日23時59分までABEMA PPV ONLINE LIVEとStreaming+でアーカイブ配信を実施中だ。

「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」

会場:神奈川県 ぴあアリーナMM

開催日時

DAY1:2023年7月15日(土) 開場15:00 / 開演17:00

DAY2:2023年7月16日(日) 開場15:00 / 開演17:00

DAY1出走者

Machico(トウカイテイオー役)、高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、津田美波(エアシャカール役)、優木かな(スーパークリーク役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

実況

明坂聡美(実況役)

ナビゲーター ※シークレットゲスト

進藤尚美(ダーレーアラビアン役)、佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)、斎賀みつき(バイアリーターク役)

ダンサー

ウマ娘ダンサー

舞台「ウマ娘 プリティーダービー」~Sprinters’ Story~ブロック ゲスト

舞台「ウマ娘 プリティーダービー」~Sprinters’ Story~アンサンブル

門田奈菜(「舞台『ウマ娘 プリティーダービー』~Sprinters’ Story~」実況役)、稲村梓(「舞台『ウマ娘 プリティーダービー』~Sprinters’ Story~」解説役)

「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」DAY1セットリスト

OVERTURE

M-01. DRAMATIC JOURNEY / ウマ娘

M-02. Bright Melody / Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)

M-03. Dance 2 Endless Beat / 木村千咲(ダイワスカーレット役)、津田美波(エアシャカール役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-04. けっぱれ!輝きストレート / 菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)

M-05. 悠々閑々 / 須藤叶希(ワンダーアキュート役)

M-06. 手綱と絆 / 衣川里佳(ナリタブライアン役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)

M-07. Make debut!(Remix Ver.) / 高柳知葉(オグリキャップ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、優木かな(スーパークリーク役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-08.本能スピード / 山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-09.A Fade to black / 礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-09.A2 SUNRISE / 山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)

M-09.B 奇跡 / 佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-09.B2 Happiness / 山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-10. Overrunner! / 山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-11. GIRLS' LEGEND U / Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、優木かな(スーパークリーク役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-12. UNLIMITED IMPACT / 高柳知葉(オグリキャップ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)

M-13. Air Race / 津田美波(エアシャカール役)

M-14. THE SUPER STRONG S / 春川芽生(シンボリクリスエス役)

M-15. winning the soul (GO BEYOND Mix Ver.) / Machico(トウカイテイオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、津田美波(エアシャカール役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)

M-16. NEXT FRONTIER / 高柳知葉(オグリキャップ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)

M-17. Ms. VICTORIA / 大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、優木かな(スーパークリーク役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

SPコンテンツ「-WISH-」/ ウマ娘

M-18. Special Record! / Machico(トウカイテイオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-19. We are DREAMERS!! / Machico(トウカイテイオー役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、津田美波(エアシャカール役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)

M-20. ユメヲカケル! / 天海由梨奈(ミスターシービー役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、藤原夏海(カツラギエース役)

M-21. 永遠の色彩 / 高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、津田美波(エアシャカール役)、優木かな(スーパークリーク役)

SP 三女神からの継承 / 進藤尚美(ダーレーアラビアン役)、佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)、斎賀みつき(バイアリーターク役)

M-22. Everlasting BEATS / ウマ娘



<ENCORE>

M-23. Gaze on Me! / ウマ娘

M-24. うまぴょい伝説 / ウマ娘、明坂聡美(実況役)、進藤尚美(ダーレーアラビアン役)、佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)、斎賀みつき(バイアリーターク役)、門田奈菜(舞台実況役)、稲村梓(舞台解説役)

(c)Cygames, Inc.