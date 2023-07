SCANDALは「スーパーパワーカルテット」？ 海外イベントのバンド紹介文を翻訳ソフトで翻訳！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月10日(月)の配信は、ブラジルでおこなわれるイベント「Anime Friends 2023」にSCANDALが出演することにちなんで、メンバーがブラジルにまつわるクイズで盛り上がりました。HARUNA:今回は「なるほど!ザ・キャッチアップ」特別編! ブラジルの巻! 私たちは、7月13日(木)〜16日(日)に、ブラジル・サンパウロで開催されるイベント「Anime Friends 2023」に出演します。RINA:初めてやねー。HARUNA:「Anime Friends」とは、ラテンアメリカでの日本文化の祭典であるだけでなく、全てのアニメ・漫画・ゲームファンのための主要イベントです。毎年ブラジルや、その他のラテンアメリカ諸国、そして日本から合計12万人を超える参加者がいるそうです。TOMOMI:日本からも来るの!?HARUNA:……なんだって。RINA:日本から参加する人もいるんやー。すごいなー。HARUNA:「Anime Friends」は世界的なイベントなんだってことがわかるなぁ。RINA:すごいね。HARUNA:そもそもブラジルに行くこと自体、私たちは初めてで……。わからないことだらけ。ブラジルについて、何か知ってることってある?RINA:ブラジルについてか……。TOMOMI:日本とは季節が逆とか?MAMI:そうだよね。TOMOMI:あとは「リオのカーニバル」?RINA:それと、SCANDALのファンがたくさんいてくれてるんやなっていう印象だよね。TOMOMI:初期の頃から、SNSとかで「ブラジルから愛をこめて」ってメッセージが毎日のようにくるよ。HARUNA:もう10年以上じゃん。RINA:本当にそうだよね。HARUNA:そんな「Anime Friends」に今年初めて出演しますが、開催地のブラジル・サンパウロについて、しっかり予習していきましょう! ということで、ブラジルについてまったく知識がないスタッフも、探り探りで準備しました……。まずは「Anime Friends」の公式ホームページに載っている、私たちのプロフィールをそのまま翻訳ソフトにかけてみました。それがこちらです。最強の女性ジャパニーズポップロック!バンドSCANDALは、7月16日(日)、「Anime Friends 2023」のメインステージに出演が決定しております。2006 年に結成されたスーパーパワーカルテットは、この 20 年版の構造を大きく揺るがします。メインボーカルだけに集中しないマルチなボーカルが特徴で、数々のセンセーショナルな楽曲も担当している。※翻訳ソフト原文HARUNA:「スーパーパワーカルテット」!MAMI:すごいね、ガールズバンドとかじゃなくて「カルテット」って初めて言われたね。HARUNA:それではここで、「なるほど!ザ・キャッチアップ」ブラジル編! クイズの時間です。【クイズ】「ブラジル」の国名の由来は何でしょうか?一同:えー!MAMI:そんなこと考えたことがない……! なんだろう……。TOMOMI:情熱の国?(※不正解)HARUNA:あったかい国?(※不正解)TOMOMI:「魂を揺るがす」って意味?(※不正解)HARUNA:「雨がいっぱい降る」?(※不正解)RINA:わからへん……。果たして正解は何なのでしょうか? 正解者は……? 詳細はAuDeeをチェック!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056