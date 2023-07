乃木坂46賀喜遥香「今まで食べた中でもトップクラスに入る！」北海道で食べたかき氷を絶賛

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。7月13日(木)の放送では、リスナーの質問をきっかけに、開催中の全国ツアーの北海道公演で食べた思い出の味を紹介しました。ついに全ツ1公演目、北海道公演が終わりましたね! 2年連続の北海道だったと思うのですが、今年食べておいしかったものはありますか?(19歳)賀喜:ありがとうございます! まずは、大阪公演! 昨日(12日)と今日(13日)、ついさっきまでライブを行っておりました。会場に来てくれたみなさん、ありがとうございました~! 楽しんでもらえたかな? 楽しんでもらえてたらいいな~。そして、7月1日、2日は『真夏の全国ツアー(全ツ)』北海道公演でしたけど、『今年食べておいしかったものはありますか?』ということで……いっぱい食べました!ケータリングにスープカレーのお店の方が来てくださったので食べて、北海道のアイスみたいなのも置いてあって、飲み物もあって……! ヨーグルッペみたいな、ヨーグルト味の紙パックに入ったやつ(笑)。あれを、まゆたん(田村真佑さん)が「これ本当においしい~! 持って帰りたい!」って言って、ずっと飲んでた……(笑)。あと、パフェのお店もあったし、天然のふわふわかき氷のお店の方も来てくださって……! イチゴミルク味と紫芋味っていうのがあって、それを初めて食べたんですよ。紫芋味のかき氷が、今まで食べたかき氷の中でもトップクラスに入るぞっていうくらいおいしくて! 見た目は紫のソースがかかっていたので、「食べて大丈夫かな?」とか思ったんだけど、めっちゃおいしかったんです! さすが北海道! 全部おいしい!!(笑)。今年の真夏の全国ツアーは、全国各地でケータリングを全部食べようっていうチャレンジを勝手にやっているので……(笑)。またおいしかったものを、みなさんに共有しますね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/