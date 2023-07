SEVENTEEN・JEONGHAN「踊りながら歌うのに大事なのは“呼吸の調節”」パフォーマンスで心がけていること

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。7月13日(木)の放送では、「部活」をテーマにリスナーのメッセージを取り上げました。そのなかから、「軽音部だった」という17歳からのメッセージと、JEONGHANのコメントを紹介します。高校では軽音部でボーカルだったのですが、最初は人前で歌うたびに手や足が震えていました。歌を磨くために外部のボイトレに月2回ほど通っていたときに、「歌いだしの表現が控えめになってしまう癖がある」と指摘されて、堂々を歌うように練習を頑張りました。そんな苦労もした部活動ですが、この3年間で今年5月のライブが一番思い出に残っています。ジョンハン先生が、歌うときに心がけていることがあれば聞いてみたいです!JEONGHAN:すごいと思います。簡単なことではないですよね。僕も、今もステージで1人で歌ったりダンスをしたりすると、手と足がブルブルと震えちゃうんです。でも(リスナーは)、それに打ち勝って克服したということで、そこからがスタートラインだと思うんですね。すごいなと思います。韓国でも学校ごとに軽音部があると思います。僕の通っていた学校にもありました。僕はその部には入っていなかったんですけど、彼らを見てたらすごいなって思っていました。それから、僕が歌を歌うときに心がけていることは……踊りながら歌っているので、踊りながらも呼吸を整えることを考えるんですね。例えば、踊っていると(曲の)後ろのほうに行けば行くほどどんどん疲れてしまって、歌がうまく歌えなかったりしたら大変なので、呼吸の調節をすることがすごく大事だなと思うんです。(リスナーに)すごく素晴らしいし、これからも一生懸命頑張れば、もっといい成果、成長が見られると信じています。頑張ってね。SEVENTEENは、8月23日(水)にJAPAN BEST ALBUM『ALWAYS YOURS』をリリース。9月からはドームツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』を開催します。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/