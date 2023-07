WANDS、2年10カ月ぶり新作アルバム収録曲とアートワーク公開

WANDSが、8月30日にリリースする約2年10カ月ぶりのニューアルバム『Version 5.0』の収録曲を発表した。

すでに発表されていた「RAISE INSIGHT」(現在TVアニメ「名探偵コナン」オープニングテーマとして好評オンエア中)、人気曲「世界が終るまでは…」の第5期バージョン(初CD収録)、木村真也(Key.)作曲による人気曲「MILLION MILES AWAY」の第5期バージョン、さらに林遣都出演の株式会社EMシステムズ初の企業TVCM主題歌「愛を叫びたい」(初CD収録)、「YURA YURA」「カナリア鳴いた頃に」に加え、書き下ろしの新曲6曲と通常盤のみのBonus Trackとして「ありふれた言葉で [Acoustic Version 5.0]」が収録される。

同時にアートワークも公開された。ブルーを基調としたクールなアーティスト写真、モノクロの洗練されたデザインのジャケット写真は、バージョンを更新した新たな”WANDS”を強く印象付ける仕上がりとなっている。

<リリース情報>

WANDS

7thアルバム『Version 5.0』(読み:バージョン ゴ テン ゼロ)

2023年8月30日(水)リリース

【初回限定盤 A】CD+Blu-ray

GZCD-5014 ¥4400(税込)

◇特典 Blu-ray:MV5曲収録

「カナリア鳴いた頃に」「YURA YURA」「愛を叫びたい」「世界が終るまでは… [WANDS第5期ver.]」「RAISE INSIGHT」

◇「愛を叫びたい」MVメイキング映像が視聴できるSPECIAL MOVIE視聴用シリアルナンバー入り

【初回限定盤 B】CD+フォトブックレット GZCD-5015 ¥3850(税込)

◇ 特典フォトブックレット:※未公開写真満載 40P

◇「愛を叫びたい」MVメイキング映像が視聴できるSPECIAL MOVIE視聴用シリアルナンバー入り

【通常盤】CD GZCD-5016 ¥3300(税込)

◇ Bonus Track「ありふれた言葉で [Acoustic Version 5.0]」収録

◇「RAISE INSIGHT」MVメイキング映像が視聴できるSPECIAL MOVIE視聴用シリアルナンバー入り

=収録曲=

1. We Will Never Give Up 作詞:上原大史 / 作曲・編曲:柴崎浩

2. GET CHANCE GET GROW 作詞:上原大史 / 作曲・編曲:柴崎浩

3. WONDER STORY 作詞・作曲・編曲:上原大史

4. RAISE INSIGHT 作詞:上原大史 / 作曲・編曲:柴崎浩 ■読売テレビ・日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ

5. 空へ向かう木のように 作詞:上原大史 / 作曲・編曲:柴崎浩

6. 官能SADISTICに濡れて 作詞:上原大史 / 作曲・編曲:柴崎浩

7. SHOUT OUT!! 作詞・作曲・編曲:上原大史

8. YURA YURA 作詞:上原大史 / 作曲・編曲:柴崎浩 ■読売テレビ・日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ

9. 愛を叫びたい 作詞:上原大史 / 作曲・編曲:柴崎浩 ■株式会社EMシステムズ 企業TVCM主題歌

10. カナリア鳴いた頃に 作詞:上原大史 / 作曲・編曲:柴崎浩

11. 世界が終るまでは… [WANDS 第5期ver.] 作詞:上杉昇 / 作曲:織田哲郎 / 編曲:柴崎浩

12. MILLION MILES AWAY [WANDS 第5期ver.] 作詞:上杉昇 / 作曲:木村真也 / 編曲:柴崎浩

【Bonus Track】※通常盤のみ収録

13. ありふれた言葉で [Acoustic Version 5.0] 作詞:上杉昇 / 作曲・編曲:柴崎浩

<ライブ情報>

WANDS Live Tour 2023 〜 SHOUT OUT! 〜

2023年9月6日(水)福岡・Zepp Fukuoka

2023年9月7日(木)大阪・Zepp Namba (OSAKA)

2023年9月10日(日)宮城・仙台PIT

2023年9月12日(火)北海道・Zepp Sapporo

2023年9月21日(木)愛知・Zepp Nagoya

2023年9月26日(火)東京・Zepp Haneda (TOKYO)

※「WANDS Live Tour 2023 〜 SHOUT OUT! 〜」への木村真也 (Key)の出演予定はございませんので、予めご了承ください。

1F スタンディング ¥7500 (税込) 2F 指定席 ¥8500 (税込) 別途ドリンク代必要

WANDS Official Website https://wands-official.jp/