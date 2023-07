Snow Manのニューシングル「Dangerholic」が9月6日にリリースされることが決定した。

表題曲の「Dangerholic」は、目黒蓮が主演を務めるTBS系ドラマ「トリリオンゲーム」の主題歌。スリルや逆境さえも楽しみながら、人生というゲームを進めていく様を歌った、爽快でクールなロックンロールに仕上がっている。

カップリングには、4月にSnow Manが主演と演出を担当した舞台「滝沢歌舞伎ZERO FINAL」で披露されていたオリエンタルテイストのヒップホップナンバー「DA BOMB」を収録。さらに「ANY & EVERY」「ベストフレンド」という新曲2曲も収められる。

シングルは初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の全3形態が用意され、初回限定盤Aに付属するDVDには「Dangerholic」のミュージックビデオが、初回限定盤Bに付属するDVDには「DA BOMB」のMVがそれぞれ収録される。

リリース決定の発表と合わせて、9人の新ビジュアルも公開に。メンバーはそれぞれにカラフルなスーツや柄シャツをまとって挑発的な表情を浮かべており、“Snow Man史上一番派手”なアーティストビジュアルに仕上がっている。

Snow Man「Dangerholic」収録内容

初回限定盤A

CD

01. Dangerholic

02. ANY & EVERY

DVD

・「Dangerholic」Music Video

・Behind The Scenes

初回限定盤B

CD

01. Dangerholic

02. DA BOMB

DVD

・「Dangerholic」マルチアングル映像

・「DA BOMB」Music Video

・即興芝居で成功を掴め! 生き残りポーカー!~ビジネス編~

通常盤

CD

01. Dangerholic

02. ANY & EVERY

03. DA BOMB

04. ベストフレンド

05. Dangerholic(Instrumental)

06. ANY & EVERY(Instrumental)

07. DA BOMB(Instrumental)

08. ベストフレンド(Instrumental)