8月26、27日に神奈川・横浜アリーナで開催される音楽フェス「@JAM EXPO 2023 supported by UP-T」の出演者第6弾が発表された。

ポップカルチャーを国内外へ広く紹介する音楽イベント「@JAM」シリーズ最大級のフェス「@JAM EXPO」。今回の発表で8月26日にAMEFURASSHI、ukka、佐々木彩夏、私立恵比寿中学、ももいろクローバーZ、27日にいぎなり東北産、HKT48、超ときめき♡宣伝部、≒JOY、≠MEの計10組が出演することが明らかになった。

楽天チケットでは「@JAM EXPO 2023」各種チケットの一般販売を実施中。

@JAM EXPO 2023 supported by UP-T

2023年8月26日(土)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

I to U $CREAMing!! / アイドルカレッジ / iLiFE! / Appare! / アップアップガールズ(仮) / UP ローチ / 雨模様のソラリス / アンスリューム / アンダービースティー / ウイバナ / AKB48 / OS☆U / カイジューバイミー / カラフルスクリーム / Caress Van End / 神薙ラビッツ / キミイロプロジェクト / きゅ~くる / 九州女子翼 / クマリデパート / KRD8 / Kolokol / サウナアイドル【100°Cの世界】 / C;ON / situasion / 疾走クレヨン / JamsCollection / Jumping Kiss / シュレーディンガーの犬 / シンデレラ宣言! / SW!CH / スパンコールグッドタイムズ / SPRISE / セカイシティ / 戦国アニマル極楽浄土 / ソラネルカンパニー / たまプリ / chairmans / つばきファクトリー / TEARS-ティアーズ- / 手羽先センセーション / テンシメシ໒꒱ / .BPM / DREAMING MONSTER / NightOwl / NOW DRAMATiC / 夏の月を夢みて / ナナランド / なんキニ! / #2i2 / 虹色の飛行少女 / 虹のコンキスタドール / 二丁目の魁カミングアウト / NoelliL / #ババババンビ / HelloYouth / ハロプロ研修生ユニット’23 / PANDAMIC / Peel the Apple / Pimm's / PinkySpice / Finally / FES☆TIVE / PRSMIN / FRUITS ZIPPER / Brave Mental Orchestra / BELLRING少女ハート / BOY MEETS HARU / 蛍 / BOCCHI。 / POPPiNG EMO / WT☆Egret / MAGICAL SPEC / 結音YUION / ラフ×ラフ / Ringwanderung / りんご娘 / ルージュブック / AMEFURASSHI / ukka / 佐々木彩夏 / 私立恵比寿中学 / ももいろクローバーZ



2023年8月27日(日)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

I MY ME MINE / I'mew(あいみゅう) / アキシブ project / アップアップガールズ(2) / アップアップガールズ(プロレス) / INUWASI / STU48 / NGT48 / NMB48 / elsy / THE ORCHESTRA TOKYO / 美味しい曖昧 / OCHA NORMA / 開歌-かいか- / 可憐なアイボリー / KissBee / CANDY TUNE / キングサリ / QUEENS / CROWN POP / Gran☆Ciel / 群青の世界 / SANDAL TELEPHONE / JamsCollection / 純情のアフィリア / CYNHN / STAiNY / すてねこキャッツ / 高嶺のなでしこ / Task have Fun / Chu-Z / chuLa / 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… / tipToe. / テラス×テラス / 東京CuteCute / 東京女子流 / ドラマチックレコード / 夏の月を夢みて / 虹のコンキスタドール / にっぽんワチャチャ / ネコプラpixx. / notall / Bunny La Crew / Palette Parade / PiXMiX / 1つ足りない賽は投げられた / BEYOOOOONDS / FingerRuns / 風男塾 / FRUITS ZIPPER / Hey!Mommy! / POEM / MyDearDarlin' / マジカル・パンチライン /

真っ白なキャンバス / まねきケチャ / MIGMA SHELTER / 未来サプライズ / #Mooove! / メイビーME / 夜光性アミューズ / 夢みるアドレセンス / #よーよーよー / LinQ / ROSARIO+CROSS / わーすた / いぎなり東北産 / HKT48 / 超ときめき♡宣伝部 / ≒JOY / ≠ME