BLOODEST SAXOPHONE、クリスタル・トーマスを迎え制作したアルバム発売決定

結成25周年となる日本屈指のJUMP&SWINGバンド、ブラサキことブラッデスト・サキソフォンが、世界が注目する”次世代のブルースの女王”クリスタル・トーマスを迎え制作した7月21日発売のアルバム『GOOD MORNING』より2曲入り先行配信シングル『GOOD MORNING 』を7月14日にリリースした。

また、休止中だったブラサキ主催イベント「Snuck宇宙」をアルバム発売日の7月21日に東京ベイエリアで復活させる。その日はイベントの新会場である"バース・ワン"一帯が夏祭りということもあり、結成25周年と新作アルバム発売を同時に祝うパーティーとなりそうだ。

<リリース情報>

発売日:2023年7月14日

=収録曲=

https://nex-tone.link/A00120047

BLOODEST SAXOPHONE feat. CRYSTAL THOMAS

『GOOD MORNING』

BLOODEST SAXOPHONE 甲田 ”ヤングコーン” 伸太郎プロデュース作品

発売日:2023年7月21日

品番:STREC-006

価格 ¥3300(税抜価格 ¥3000)

企画:日暮泰文、髙地明

LABEL:Mr. Daddy-O Records

発売・販売元:SOUL TWIST INC.

=収録曲=

1. Mailman's Sack

2. I Don't Need You No More

3. Undercover Of The Night

4. Dinah

5. Good Morning

6. Somebody Else's Man

7. Oh Baby

8. Country Girl

9. I'm Not In Love

10. Johnnie Taylor Medley (Just A Happy Song 〜I Love To Make Love When It's Raining〜Hello Sundown)

11. Mammer Jammer

12. Sit Down Baby

13. Let's Love In The Moonlight

14. Thank You (Thank You Granddad)

15. Dinah ※ボーナストラック日本語バージョン

<イベント情報>

復活!ブラサキpresents"Snuck宇宙"vol.0

2023年7月21日(金)BERTH ONE–バースワン

OPEN/START 18:00〜

エントランス:¥3500 w/1ドリンク

テーブル席予約 Reservation:03-6722-6750 (BERTH ONE)

出演:Bloodest Saxophone(ブラサキ4)

ゲストボーカル:レモン

ゲストダンサー:Acco

DJ:EZ, MIYAKO & Guest!!

Live Drawing:早乙女道春