「いつもお母さんのご機嫌取りをしている」10代の声と、考え方で変わること

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月13日(木)は、『親とうまくいっていない君の話を聞かせてほしい。』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、親との関係で悩みを抱えるリスナーの声を紹介しメッセージを届けました。私はお母さんによく友達のことや部活のこと、進路のことなどの相談に乗ってもらいます。お母さんは私の話をよく聞いてくれて、理解してくれて、アドバイスをしてくれます。それだけでなくて、毎朝お弁当を作ってくれて、お茶を淹れてくれて、気をつけてねと送り出してくれます。すごく良いお母さんで、とても感謝してます。でも、最近気づいたのが、私はいつもいつもお母さんのご機嫌取りをしているということです。姉と兄が一人暮らしで家を出ているから、父母娘が残った家で雰囲気が悪くならないように。母の2人がいない寂しさを埋めるように。母の気に障って怒られないように。毎日慎重に生きています。最近まではなんとも思わなかったけど、徐々に考え込むようになっていました。人の顔色を窺って、機嫌をとることしかできない自分に嫌気がさします。(16歳)こもり校長:一番身近な人だからね。一緒に住んでいるってことでしょ?COCO教頭:そうそう。自分の親には素を出して甘えちゃうところだけど……(このリスナーは)バランサーなんだと思う。そのおかげで、家族3人の雰囲気がいいようになっている可能性もあるし。お父さんやお母さんからしたら、優しい素敵な娘だな、と思うようなことをやっていると思うな。こもり校長:俺が1つ思ったのは……“怒られないように”じゃなくて、“怒らせない”ためにやっているんでしょ? って。相手を思ってやっていることだから、その何がいけないんだろうな、と思うというか……。誰かを不快にさせない、ってすごいことだと思うから。COCO教頭:うん。こもり校長:それが無意識にできていて、何か自分にフォーカスを当てたときに「自分はご機嫌とりなんじゃないか……」、「八方美人なんじゃないか」って、嫌悪感に陥ってしまうのはわかる。「自分に芯がないんじゃないか」とか「自分には発言する力がないんじゃないか」とか思うのかもしれないけど……思ったことを口にするのだけが、発言するということではないから。無言も一種の発言だし、行動もそうだと思うから。COCO教頭:うん……。こもり校長:そういう行為が自分を出せていない、ということではないとは思う。COCO教頭:そうだね、うん。こもり校長:だから、自己嫌悪に陥らないでほしいし……「そんなことないじゃん!」って思う。「そんなすごいことねーぞ!」って。COCO教頭:周りを思ってね。こもり校長:でも、「自分の気持ちを出したい」とか「素になりたい」という思いがあるのかもしれないけど、いままでの「ご機嫌をとっている」という行為が君の素じゃない、ということではないから。それも君なんだから。それを自分でバシャーンってしてしまうと、それこそつらくなるんじゃないかな。COCO教頭:そうだね。こもり校長:俺はすぐに思ったよ。「そんなことないよ! 怒られないためじゃないくて、怒らせないためじゃん! 人を不快にさせないためじゃん。すげーことやってるよ!」って。COCO教頭:すごいことだよね。こもり校長:単純に自信を持ってほしい。この日の放送では……・「高校の数学教師になりたいと思っているけど、親に反対されている」という19歳・「父親と別居して、母親ときょうだいと暮らしています。そのきっかけは、私の行いに怒った父親が私を蹴ったからです」という17歳と電話をつなぎ、話を聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/