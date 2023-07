SEVENTEEN・JEONGHAN 讃岐うどんが好き！「結構麺にこだわるタイプ」

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。7月12日(水)の放送では、リスナーから届いた2択の質問に回答しました。(18歳)JEONGHAN:1度も考えたことがない質問が来ましたね……決めました。たぶん、ツノ……ツノですよ!しっぽが生えているのは、楽じゃないと思います。不便かもしれません。なんか……ツノは、かわいいか!? と考えましたけど、かわいいツノなら大丈夫かと思います(笑)。カチューシャみたいな、かわいいツノでお願いします!(16歳)JEONGHAN:決めました! うどんの麺が讃岐うどんであれば、うどんが好きです。僕は結構麺にこだわるタイプなんです(笑)。讃岐うどんの麺にすごくコシがあって切れない感じ、歯ごたえがある感じがいいですね。韓国でも、麺を頼むときに讃岐うどんがあったらそれを頼むタイプなんです。普段は蕎麦が好きなんですけど、もちろん蕎麦も麺が大事なんです。麺が僕の気に入る硬さじゃなかったら、あんまり注文しないです。ちょっと麺にこだわりの強いJEONGHAN先生でした……!このほかには……・やらないといけないことがある時は……「朝早くに起きてやる」or「夜遅くまで起きてやる」・欲しいのは……「笑いのセンス」or「ファッションのセンス」という2択の質問に回答しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/