真島ヒロ原作によるTVアニメ「EDENS ZERO」第2期の新たなキービジュアルが公開された。

4月より放送中の「EDENS ZERO」第2期。新たなキービジュアルには、“冒険は戦乱の葵宇宙（アオイコスモス）へ”というキャッチコピーとともに、シキと、「全人類を支配する」とシキの前に現れたジギー、新たな冒険の舞台となる葵宇宙の最高権力者・ネロとシュラ、宇宙海賊のエルシー・クリムゾン、宇宙政府星系連盟軍のジャスティスの姿が勢揃いしている。なお「EDENS ZERO」のコミックス最新27巻が、本日7月14日に発売された。

TVアニメ「EDENS ZERO」第2期

放送情報

日本テレビ系：放送中

スタッフ

総監督：石平信司

監督：渡部穏寛

シリーズ構成：広田光毅

アニメーションキャラクターデザイン：迫由里香

サブキャラクターデザイン：菊池隼也

美術監督：魏斯曼（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設計：伊藤由紀子

撮影監督：廣瀬唯希

編集：後藤正浩（REAL T）

音響監督：はたしょう二

音響制作：マジックカプセル

音楽：平野義久

音楽制作：日本テレビ音楽

アニメーション制作：J.C.STAFF

キャスト

シキ：寺島拓篤

レベッカ：小松未可子

ハッピー：釘宮理恵

ワイズ：手塚ヒロミチ

ピーノ：井澤詩織

ホムラ：青木志貴

ウィッチ：安野希世乃

シスター：藤井ゆきよ

ハーミット：高尾奏音

モスコ：岩田光央

ジン：新祐樹

クリーネ：大久保瑠美

ラグナ：八代拓

エルシー：大原さやか

ジャスティス：浪川大輔

ネロ：土師孝也

シュラ：鈴村健一

ゼノリス：井上和彦

ジギー：大塚芳忠

(c)真島ヒロ/講談社・NTV