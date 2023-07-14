NEWSが8月9日にリリースする13thアルバム「NEWS EXPO」のDISC 1「NEWS EXPO盤」に収録される全楽曲の詳細が公開された。

結成20周年の記念アルバムとなる本作には、盟友と言えるGReeeeNと☆Taku Takahashi（m-flo）の提供曲に加えて、綾小路翔（氣志團）と星野英彦（BUCK-TICK）が共作した「We are Team NEWS」やeill、ぜったくん、SHO-SENSEI!!らが制作した楽曲を収録。またインタールードで「NEWS EXPO」の物語を語るナレーターとして、松たか子、矢島正明、沢城みゆき、大塚芳忠、檜山沙耶が参加している。

なお本作のDISC 2「NEWS BEST盤」には、昨年実施されたNEWSの楽曲ファン投票ランキングより抜粋した過去曲の新録バージョンが収められる。

NEWS「NEWS EXPO」DISC 1「NEWS EXPO盤」収録曲

01. NEWS EXPO -Interlude-（※斜体表記）

［脚本：高橋拓 / ナレーション：檜山沙耶］



02. エンターテインメント

［作詞：ヒロイズム / 作曲：中西亮輔、ヒロイズム / 編曲：中西亮輔、黒田賢一］



03. ストレンジャー

［作詞：ヒロイズム / 作曲：☆Taku Takahashi（m-flo, block.fm)、ヒロイズム / 編曲：☆Taku Takahashi（m-flo, block.fm)、Mitsunori Ikeda（Tachytelic Inc.) ］



04. PAVILION -Interlude-（※斜体表記）

［脚本：高橋拓 / ナレーション：檜山沙耶、大塚芳忠、Zach Taub］



05. Alien

［作詞：SHO-SENSEI!! / 作曲：10pm、SHO-SENSEI!! / 編曲：10pm、SHO-SENSEI!!、石塚知生］

[Alien -Interlude-] （※斜体表記）

［脚本：高橋拓 / ナレーション：沢城みゆき］



06. チューイングガム

［作詞・作曲・編曲：ぜったくん］



07. Different Lives

［作詞：篠原とまと / 作曲・編曲：伊藤賢、辻村有記 / コーラスアレンジメント：佐々木久美］



08. MONUMENT -Interlude-（※斜体表記）

［脚本：高橋拓 / ナレーション：松たか子］



09. 100 年前から

［作詞・作曲：eill / 編曲：☆Taku Takahashi（m-flo, block.fm)、Mitsunori Ikeda（Tachytelic Inc.)、中西亮輔］



10. 二枚舌を今夜絡ませる

［作詞：杉山勝彦 / 作曲：杉山勝彦、佐々木"コジロー"貴之 / 編曲：佐々木"コジロー"貴之］



11. Haqqy （※読み：ハッピー)

［作詞：AKIRA / 作曲：AKIRA、芳賀政哉 / 編曲：芳賀政哉］



12. We are Team NEWS

［作詞：綾小路翔（氣志團） / 作曲：星野英彦（BUCK-TICK) / 編曲：綾小路翔（氣志團） ］



13. SECRET CODE -Interlude-（※斜体表記）

［脚本：高橋拓 / ナレーション：矢島正明］



14. 劇伴

［作詞・作曲：GReeeeN / 編曲：高慶"CO-K"卓史］





15. ミカエリビジン（Vocal：小山慶一郎）

［作詞：AKIRA / 作曲：AKIRA、芳賀政哉 / 編曲：芳賀政哉］



16. 人情心中（Vocal：加藤シゲアキ）

［作詞・作曲・編曲：加藤シゲアキ］



17. hanami（Vocal：増田貴久）

［作詞：増田貴久 / 作曲：ヒロイズム / 編曲：ヒロイズム、石塚知生］



※高橋拓の「高」ははしご高が正式表記