NEWSが8月9日にリリースする13thアルバム「NEWS EXPO」のDISC 1「NEWS EXPO盤」に収録される全楽曲の詳細が公開された。

結成20周年の記念アルバムとなる本作には、盟友と言えるGReeeeNと☆Taku Takahashi(m-flo)の提供曲に加えて、綾小路翔(氣志團)と星野英彦(BUCK-TICK)が共作した「We are Team NEWS」やeill、ぜったくん、SHO-SENSEI!!らが制作した楽曲を収録。またインタールードで「NEWS EXPO」の物語を語るナレーターとして、松たか子、矢島正明、沢城みゆき、大塚芳忠、檜山沙耶が参加している。

なお本作のDISC 2「NEWS BEST盤」には、昨年実施されたNEWSの楽曲ファン投票ランキングより抜粋した過去曲の新録バージョンが収められる。

NEWS「NEWS EXPO」DISC 1「NEWS EXPO盤」収録曲

01. NEWS EXPO -Interlude-(※斜体表記)

[脚本:高橋拓 / ナレーション:檜山沙耶]



02. エンターテインメント

[作詞:ヒロイズム / 作曲:中西亮輔、ヒロイズム / 編曲:中西亮輔、黒田賢一]



03. ストレンジャー

[作詞:ヒロイズム / 作曲:☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)、ヒロイズム / 編曲:☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)、Mitsunori Ikeda(Tachytelic Inc.) ]



04. PAVILION -Interlude-(※斜体表記)

[脚本:高橋拓 / ナレーション:檜山沙耶、大塚芳忠、Zach Taub]



05. Alien

[作詞:SHO-SENSEI!! / 作曲:10pm、SHO-SENSEI!! / 編曲:10pm、SHO-SENSEI!!、石塚知生]

[Alien -Interlude-] (※斜体表記)

[脚本:高橋拓 / ナレーション:沢城みゆき]



06. チューイングガム

[作詞・作曲・編曲:ぜったくん]



07. Different Lives

[作詞:篠原とまと / 作曲・編曲:伊藤賢、辻村有記 / コーラスアレンジメント:佐々木久美]



08. MONUMENT -Interlude-(※斜体表記)

[脚本:高橋拓 / ナレーション:松たか子]



09. 100 年前から

[作詞・作曲:eill / 編曲:☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)、Mitsunori Ikeda(Tachytelic Inc.)、中西亮輔]



10. 二枚舌を今夜絡ませる

[作詞:杉山勝彦 / 作曲:杉山勝彦、佐々木"コジロー"貴之 / 編曲:佐々木"コジロー"貴之]



11. Haqqy (※読み:ハッピー)

[作詞:AKIRA / 作曲:AKIRA、芳賀政哉 / 編曲:芳賀政哉]



12. We are Team NEWS

[作詞:綾小路翔(氣志團) / 作曲:星野英彦(BUCK-TICK) / 編曲:綾小路翔(氣志團) ]



13. SECRET CODE -Interlude-(※斜体表記)

[脚本:高橋拓 / ナレーション:矢島正明]



14. 劇伴

[作詞・作曲:GReeeeN / 編曲:高慶"CO-K"卓史]





15. ミカエリビジン(Vocal:小山慶一郎)

[作詞:AKIRA / 作曲:AKIRA、芳賀政哉 / 編曲:芳賀政哉]



16. 人情心中(Vocal:加藤シゲアキ)

[作詞・作曲・編曲:加藤シゲアキ]



17. hanami(Vocal:増田貴久)

[作詞:増田貴久 / 作曲:ヒロイズム / 編曲:ヒロイズム、石塚知生]



※高橋拓の「高」ははしご高が正式表記