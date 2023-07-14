細田守が監督を務めた劇場アニメ「サマーウォーズ」の再上映で、浴衣鑑賞イベント「1日限定！浴衣で集まろうDAY」が開催決定。7月29日に東京・新宿ピカデリー、愛知・ミッドランドスクエア シネマ、大阪・なんばパークスシネマで行われる。

Filmarks主催の上映プロジェクト・プレチケによる「時をかける少女」「サマーウォーズ」の再上映。「時をかける少女」は7月20日まで、「サマーウォーズ」は7月28日から8月10日まで上映される。イベント当日の来場者には、陣内家の家紋入りのオリジナルうちわを数量限定でプレゼント。なお映画は浴衣を着ていなくても鑑賞が可能だ。また「サマーウォーズ」の記念日である8月1日の来場者にも、同様のうちわが数量限定で配られる。

「時をかける少女」は、ある出来事をきっかけに時間を跳躍する“タイムリープ”の能力を手に入れた女子高生・真琴のひと夏を描いた青春物語。「サマーウォーズ」では、仮想世界・OZを舞台に、内気な男子高校生・健二が、憧れの先輩・夏希やその家族たちと世界の危機に立ち向かう人間ドラマが展開される。

「1日限定！浴衣で集まろうDAY」

日程：2023年7月29日（土）の上映回

会場：東京都 新宿ピカデリー、愛知県 ミッドランドスクエア シネマ、大阪府 なんばパークスシネマ

上映情報

「時をかける少女」

日程：2023年7月7日（金）～20日（木）

「サマーウォーズ」

日程：2023年7月28日（金）～8月10日（木）

公開劇場

北海道 札幌シネマフロンティア

北海道 イオンシネマ江別

北海道 イオンシネマ旭川駅前

青森県 イオンシネマ弘前

宮城県 MOVIX仙台

宮城県 ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原

宮城県 イオンシネマ石巻

宮城県 イオンシネマ新利府

宮城県 イオンシネマ名取

山形県 イオンシネマ天童

福島県 ポレポレシネマズ いわき小名浜

茨城県 シネプレックスつくば

茨城県 イオンシネマ守谷

栃木県 MOVIX宇都宮

栃木県 ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが

群馬県 MOVIX伊勢崎

群馬県 イオンシネマ高崎

群馬県 イオンシネマ太田

埼玉県 MOVIXさいたま

埼玉県 MOVIX三郷

埼玉県 ユナイテッド・シネマ新座

埼玉県 ユナイテッド・シネマ ウニクス秩父

埼玉県 イオンシネマ川口

埼玉県 イオンシネマ羽生

埼玉県 イオンシネマ春日部

埼玉県 イオンシネマ大宮

埼玉県 イオンシネマ浦和美園

千葉県 キネマ旬報シアター

千葉県京成ローザ10

千葉県 成田HUMAXシネマズ

千葉県 イオンシネマ幕張新都心

千葉県 イオンシネマ市川妙典

東京都 新宿ピカデリー

東京都MOVIX亀有

東京都イオンシネマ板橋

東京都 イオンシネマ シアタス調布

東京都 イオンシネマむさし村山

東京都 イオンシネマ日の出

東京都 イオンシネマ多摩センター

東京都 池袋HUMAXシネマズ

東京都 ユナイテッド・シネマとしまえん

東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲

東京都 ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

東京都 立川シネマシティ

神奈川県 シネプレックス平塚

神奈川県 横須賀HUMAXシネマズ

神奈川県 小田原コロナシネマワールド

神奈川県 イオンシネマ新百合ヶ丘

神奈川県 イオンシネマ港北ニュータウン

神奈川県 イオンシネマみなとみらい

神奈川県 イオンシネマ座間

神奈川県 109シネマズ川崎

新潟県 イオンシネマ新潟南

新潟県 イオンシネマ新潟西

富山県 ほとり座

石川県 ユナイテッド・シネマ金沢

石川県 イオンシネマ白山

福井県 福井コロナシネマワールド

長野県 イオンシネマ松本

岐阜県 大垣コロナシネマワールド

岐阜県 イオンシネマ各務原

静岡県 シネシティザート

静岡県 シネプラザ サントムーン

愛知県 ミッドランドスクエア シネマ

愛知県 MOVIX三好

愛知県 ユナイテッド・シネマ豊橋18

愛知県 ユナイテッド・シネマ稲沢

愛知県 イオンシネマ常滑

愛知県 イオンシネマ岡崎

愛知県 イオンシネマ豊田KiTARA

愛知県 イオンシネマ長久手

愛知県 イオンシネマ・ワンダー

愛知県 イオンシネマ名古屋茶屋

愛知県 センチュリーシネマ

三重県 イオンシネマ桑名

三重県 イオンシネマ東員

三重県 イオンシネマ津南

滋賀県イオンシネマ草津

京都府 MOVIX京都

京都府 イオンシネマ京都桂川

大阪府 MOVIX堺

大阪府 なんばパークスシネマ

大阪府 ユナイテッド・シネマ枚方

大阪府 イオンシネマ茨木

兵庫県 塚口サンサン劇場

兵庫県 kino cinema神戸国際

奈良県 ユナイテッド・シネマ橿原

和歌山県 イオンシネマ和歌山

岡山県 イオンシネマ岡山

広島県 福山コロナシネマワールド

広島県 イオンシネマ広島西風新都

香川県 イオンシネマ綾川

愛媛県 ユナイテッド・シネマ フジグラン今治

福岡県 中洲大洋映画劇場

福岡県 ユナイテッド・シネマ福岡ももち

福岡県 ユナイテッド・シネマなかま16

福岡県 シネプレックス小倉

福岡県 ユナイテッド・シネマ トリアス久山

福岡県 イオンシネマ戸畑

福岡県 イオンシネマ福岡

福岡県 イオンシネマ大野城

佐賀県 イオンシネマ佐賀大和

長崎県 ユナイテッド・シネマ長崎

熊本県 熊本ピカデリー