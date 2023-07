「安部礼司」4年ぶりのリアルイベント開催！ 7月16日（日）「Kobe Love Port・みなとまつり」へ出張!!

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。7月16日(日)に「メリケンパーク」(兵庫県神戸市)で開催される神戸最大級の夏祭り「第22回 Kobe Love Port・みなとまつり」会場のメインステージで、「帰ってきた!チーム安部礼司の大出張2023 in 神戸みなとまつり」と題し、会場限定の生ラジオドラマを上演します(※放送はありません。観覧自由・無料)。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。7⽉16⽇(日)に開催される「第22回 Kobe Love Port・みなとまつり」のメインステージにて、4年ぶりのリアルイベント「帰ってきた!チーム安部礼司の大出張2023 in 神戸みなとまつり」を開催します(上演時刻15:00~15:40)当日は、会場で安部礼司(小林タカ鹿)、安部優(もたい陽子)、出向旺次郎(大高雄一郎)、重⼭つらみ(渡辺弥咲)が⽣ラジオドラマを披露。番組ナレーションを担当する五十嵐明も登場します。ラジオドラマ後、200人限定の名刺配布イベントを実施(※事前抽選制。名刺配布イベント応募受付は終了)。会場では番組「NISSAN あ、安部礼司」イベント限定グッズ(オリジナルTシャツ、マフラータオル、タンブラーなど)も購入できます。また、イベント限定のステッカープレゼントや、ここだけでしか聴けないオリジナルラジオドラマなどの特別なアクティビティもあります。ぜひチェックしてみてください!イベントについての詳細は、「第22回 Kobe Love Port・みなとまつり」のWebサイトをご確認ください。日時:2023年7月16日(日)場所:メリケンパーク(神戸市中央区波止場町2-2/神戸みなとまつり会場)イベントWebサイト:https://minatomatsuri.jp/※「チーム安部礼司」によるステージは15:00~15:40(観覧自由・無料)※名刺交換は16:15~(事前抽選制。名刺配布イベント応募受付は終了)<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/