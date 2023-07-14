ロッテは14日、千葉県内在学の小学生、中学生、高校生を対象とした無料観戦招待及びキャリア教育体験事業「ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト2023」の事業開始に向けた招待券の贈呈式を行ったと発表した。
7月6日の楽天戦からの計16試合で県内在学の小学生児童１名とその保護者１名のペア20,000組40,000名に、8月8日のオリックス戦からの計7試合で県内在学の中学生生徒1名とその保護者1名のペア2,000組、4,000名、同じく8月8日オリックス戦からの計7試合で県内在学の高校生生徒最大4名、合計6,000名に内野指定席の無料招待券を寄贈。招待への応募は、球団公式ホームページにて募集(抽選)と一部試合を対象として2次申込を実施。本事業は2014年から10年連続で実施している。
▼ ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト2023
主催：千葉県協力：千葉ロッテマリーンズ
協賛：株式会社アイ・メデックス、株式会社アカウティング・アシスト、株式会社奄美電設、株式会社伊勢豊、インフォカート株式会社、株式会社エコプラントサービス、大森工業株式会社、株式会社カインズ・ロジ、鎌ヶ谷巧業株式会社、株式会社鎌建商店、株式会社キッツ、協友工業株式会社、蔵出し味噌麵場田所商店、株式会社ケミテック、ザッツレンタカー、三陽メディア株式会社、株式会社CFF、ジェイレックス・コーポレーション株式会社、株式会社センエー、そごう千葉店、ダイハツ千葉販売株式会社、千葉県中古自動車販売商工組合(JU千葉)、千葉信用金庫、千葉トヨタグループ(千葉トヨタ、ネッツトヨタ千葉)、トヨタ勝又グループ(千葉トヨペット、トヨタカローラ千葉、ネッツトヨタ東都)、なごみの米屋、日清製粉株式会社、株式会社日清製粉グループ本社、株式会社ハシモトテクニカルサービス、株式会社プロエイム、松信ウィメンズクリニック・こどもクリニック、メリックス株式会社、株式会社森興業、株式会社ライト建設、株式会社LINER広告社 （50音順）
事業内容： 7月６日楽天戦からの計16試合で県内在学の小学生児童１名とその保護者１名のペア20,000組40,000名に、8月8日オリックス戦からの計7試合で県内在学の中学生生徒1名とその保護者1名のペア2000組、4000名、同じく8月8日オリックス戦からの計7試合で県内在学の高校生生徒最大4名、合計6,000名に内野指定席の無料招待券を寄贈
招待申込方法：球団公式ホームページにて募集(抽選)と一部試合を対象として2次申込を実施予定
小学生を対象とした試合日程：7月1６日~17日楽天戦、7月23日～24日ソフトバンク戦、8月1日～3日日本ハム戦、8月8日~9日オリックス戦、8月22日～24日ソフトバンク戦、8月29日～31日日本ハム戦(計16試合)
中学生と高校生を対象とした試合日程：8月8日〜9日オリックス戦、8月22日～24日ソフトバンク戦、8月29日～31日日本ハム戦、9月2日～3日楽天戦(計7試合)