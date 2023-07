日本サッカー協会は13日、天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権・ラウンド16(8月2日開催)の試合会場およびキックオフ時間を発表した。

12日に行われた天皇杯3回戦では、横浜FCがガンバ大阪を撃破した高知ユナイテッド(JFL)にジャイアントキリングを許した他、J1首位の横浜F・マリノスはJ2首位のFC町田ゼルビアに、サンフレッチェ広島は栃木SCに金星を献上するなど、3回戦までにJ1リーグに所属する18クラブのうち7クラブが敗退(※)。一方で、FC東京が東京ヴェルディとの“東京ダービー”を制し、名古屋グランパスもベガルタ仙台を退けている。

※『カターレ富山vsアルビレックス新潟』の一戦は雷雨の影響により延長前半終了時点で試合中断となり、今月19日に延長後半から再開予定。

そして、来月2日に行われるラウンド16の試合会場およびキックオフ時間が決定。J1チームを連続喰いしている高知ユナイテッドは、本拠地で川崎フロンターレと対戦する。また、2年連続で鹿島アントラーズに競り勝ったヴァンフォーレ甲府は、『JITリサイクルインクスタジアム』でヴィッセル神戸と、好調を維持する名古屋グランパスは、3回戦同様に『CSアセット港サッカー場』で浦和レッズを迎え撃つことになった。

天皇杯・ラウンド16全試合の試合会場およびキックオフ時間

8月2日(水) 19:00

FC町田ゼルビア vs 『カターレ富山 vs アルビレックス新潟』の勝者(※)

名古屋グランパス vs 浦和レッズ(CSアセット港サッカー場)

ヴァンフォーレ甲府 vs ヴィッセル神戸(JITリサイクルインク スタジアム)

セレッソ大阪 vs 湘南ベルマーレ(ヨドコウ桜スタジアム)

川崎フロンターレ vs 高知ユナイテッド(高知県立春野総合運動公園陸上競技場)

柏レイソル vs 北海道コンサドーレ札幌(三協フロンテア柏スタジアム)

栃木SC vs アビスパ福岡(カンセキスタジアムとちぎ)

FC東京 vs ロアッソ熊本(えがお健康スタジアム)

※FC町田ゼルビアは対戦相手によって、試合会場およびキックオフ時間が確定

・vsカターレ富山

19:00(富山県総合運動公園陸上競技場)

・vsアルビレックス新潟

18:30(町田GIONスタジアム)