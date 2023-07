『閃光ライオット2023』ファイナルステージ出場アーティスト発表「最後までやり切りたい！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月12日(水)は、『マイナビ閃光ライオット2023ファイナリスト決定SP』を放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、現時点で決定しているファイナリストを発表。電話をつなぐことができた出場アーティストに、意気込みを聞きました。『閃光ライオット』とは、SCHOOL OF LOCK! とSony Musicがタッグを組んで贈る10代限定の夏フェスです。今回の放送で発表されるアーティストが、8月7日(月)にZepp DiverCity(TOKYO)で開催されるファイナルステージに進みます。こもり校長:10代限定の夏フェス『閃光ライオット』が、9年の時を経て復活!COCO教頭:2015年から2019年までの5年間は『未確認フェスティバル』と名前を変えて、SCHOOL OF LOCK! はのべ12年にわたって“10代限定フェス”を開催してきました。こもり校長:2020年からの3年間は、このフェスができなかったわけだけど……今年、開催できることになった!COCO教頭:今年の『閃光ライオット』は、開催できなかった3年間で10代だったアーティストも参加OKとなっています。こもり校長:今年の総応募総数は、3674組! 2次スタジオ審査に進んだアーティストが、302組! そして、大阪と東京でおこなった3次ライブ審査に進んだのが、39組!COCO教頭:この、3次ライブ審査に進んだ39組のライブ映像は、我が校の公式YouTubeチャンネル、『閃光ライオット』の特設サイトにアップされています。こもり校長:今夜は、(4次最終審査となる)ファイナルステージに進むアーティストを発表していきます! ファイナリストは全8組です! これから曲が流れて名前が発表されるまで、本人たちも知りません!・大阪府の4ピースバンド・平均年齢20.25歳こもり校長:俺も3次ライブ審査を見たけど、勢いがすごかった!◇ファイナルステージへの意気込み「自分たちらしく、最後までやり切りたいと思います! 楽しみたいです! (ボーカルの川田羽撫子さん)」・大阪府の4ピースバンド・平均年齢20.5歳COCO教頭:ボーカルの優斗は中高時代にこの学校に通っていて、(番組の掲示板へ)書き込みもしてくれていた元生徒(リスナー)です!◇ファイナルステージへの意気込み「僕らは普通の大学生なんですけど、ギターを持ったらこういうライブができるってことを、全国のみなさんに見せれたらいいなと思っています! (ギター、ボーカルの優斗さん)」・宮城県の4ピースバンド・全員高校3年生COCO教頭:全員受験生やから、8月で一旦バンド活動はお休みするんやね。◇ファイナルステージへの意気込み「halogenを全部出します! 当日はhalogenのことを知らない人にも、いままで応援してくれた人にも、感謝の気持ちを全部届けられるように一番の演奏をしてグランプリをとりたいと思います! (ボーカル、ギターのていたさん)」・島根県出雲発のシンガーソングライターこもり校長:ライブ審査の前にちょっと話せたんだけど、(オンエアした)「さつきばれ」はこの審査の直前にできた曲なんだって。曲はできているけど歌詞がどうしよう……ってなったらしくて。すごく広い世界観で、みんなに届くように歌っているんだけど、「歌詞が……」って緊張してたんだよね。でも、そんなことは微塵も感じさせないステージでした。・東京都の3ピースバンド・全員19歳◇ファイナルステージへの意気込み「クレカを払えるチャンスが増えた……! (ギター、ボーカルのオニザワマシロさん)」・高知県の4ピースバンド・全員高校3年生COCO教頭:応募音源を初めて聴いた日と3次のときに電話をつないだバンドです。◇ファイナルステージへの意気込み「これまで応援してくださったみなさんの気持ちとか思いも背負いつつ、初めてのZepp DiverCityの景色がみなさんに届くように頑張ります! (ギター、ボーカルのときのりさん)」・北海道札幌発の逆ビジュアル系ロックバンド◇ファイナルステージへの意気込み「3次審査では、2次審査で落ちてしまった友達のバンドや札幌の先輩の分までしっかり歌ったら、Zeppまでたどり着きました! ファイナルではそういう人たちの分も背負って、自分たちの地元の曲『36号線』をしっかり歌い切りたいと思います! (ボーカルのけんごさん)」なお、最後の1組となる8組目は、生徒(リスナー)投票によって決定されるとのこと。この詳細は、7月13日(木)放送の同番組で発表されるということです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/