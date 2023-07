「“岡崎体育”という着ぐるみを着ていれば元気に話せる」岡崎体育流“コミュ力”

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月11日(火)の放送は、岡崎体育さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とともに、電話をつないだリスナーの相談に乗りました。そのなかから、人とのコミュニケーションの取り方についてアドバイスした17歳の男性リスナーとのやり取りを紹介します。この前の文化祭で、『ポケモン』のクイズ大会をしました。でもMCであまり盛り上げられず、自分のコミュニケーション能力の低さを感じました。どうしたら、コミュニケーション能力が上がりますか?こもり校長:『ポケモン』ならみんなの注目もありそうだけど……うまく話せなかったの?リスナー:(2回開催して)1回目はそれなりに盛り上がったんですけど、2回目が……正解を言っても“シーン”みたいな感じで。クラスの企画も掛け持ちしていてテンパったりしたので、したいことがあまりできなかったな……って。こもり校長:そもそも、人と話すことは苦手だったりするの?リスナー:苦手ですね。こもり校長:岡崎体育先生は、人と話すのは苦手だったりしますか?岡崎:僕は……今、むちゃくちゃテンション高くしゃべっているじゃないですか。これは“岡崎体育”というキャラクターを演じてるんですよ。COCO教頭:おー! なるほど。岡崎:でも、日ごろは……ほぼほぼしゃべらないですね。人と話すのも苦手だし。でも、“岡崎体育”という着ぐるみを着さえすれば、それになりきるというか。「これは別人格だ」と思い込むことによって、どんな人に対してもすごく対等にしゃべれ力を得るというか。リスナー:すごい!岡崎:だからこれは、コミュ力を上げたわけじゃないのよ。“岡崎体育”という着ぐるみを着ていれば、元気に話せるのよ。コミュ力ってテクニックって思われがちやけど、そうじゃなくて。自分のことを「暗いなぁ」とか「あまり元気なキャラじゃないな」と思っているとしたら、いかに元気なキャラクターの着ぐるみを着れるかどうか、やねんな。リスナー:お~。岡崎:でもそれは、全員に対していいわけじゃないのよ。例えば、「この人の人格は私に似ているかも」と思う人がいたら、着ぐるみを着ないでそのままで話せばいいねんけど、世の中にはいろいろな人がいるやん?リスナー:はい。岡崎:会うたびにグータッチしてくるような人と話すときは、着ぐるみをある程度着たほうがその人との親交も深まりやすいしね。話すことによって「この人ってこんな一面があるんや」って、理解することもあるから。こもり校長:うんうん。岡崎:だから、コミュ力を上げたいと思っているんやったら、俺は着ぐるみを着ることをおすすめするね。リスナー:はい、でも……学校の女子と急に話すときでも、着ぐるみ着て大丈夫ですか?岡崎:“急に”というのは、難しいかもしれへんね。会話のなかで、徐々に着ていくというか。(うまく話せなかった日は)「ここは、テンション上がってよかったとこかもしれへんな」とか「ここは、ちょっと大げさにリアクションしてもよかったかも」、「ここは、ツッコんでもよかったかも」とか……寝る前に「ここ、こうしたらよかった」って考えると思うねんな。自分のなかで、そのタイミングをだんだん理解していって、「ここやったら、着ぐるみ着れるかも」というタイミングを、自分なりに判断できるようにする、というか。それが大事かな、って思うね。リスナー:なるほど~!こもり校長:着ぐるみも、半分着てるくらいが気持ちいいときもありますよね。岡崎:そうなんですよ。“元気の皮”を被っているけど、ちょっとずつ本心を混ぜていくというか。やっていけば、その塩梅がわかるようになってくるし、自分の気持ちいいラインを探せるはずやから。まだ17歳やし、たぶん……22歳には完成してるんちゃうかな。徐々にレベルアップしていくと思う(笑)。COCO教頭:あと5年ですか(笑)。こもり校長:聞いてみてどうだった?リスナー:すごくためになりました!岡崎:マジ!? よかった! いつか俺にポケモンの問題を出してくれ!リスナー:はい!(笑)。こもり校長:一緒に頑張ろうね!岡崎体育さんは7月22日(土)、23日(日)に、自主企画イベント『okazakitaiiku purezentsu"TECHNIQUE"』を京都府・宇治市文化センター 大ホールで開催。1日目のゲストに阿部真央さん、2日目にLOSTAGEが登場します。地元でのライブはフェス以外初めてということで、「これが、嬉しくて嬉しくて。地元の友達とかも来てくれるかもしれないし、楽屋あいさつに時間かかるやろなぁ~(笑)。めっちゃ楽しみです」と話していました。詳細はオフィシャルサイトまで。また、番組とSony Musicがタッグを組んで贈る10代アーティスト限定“音楽の甲子園”『マイナビ 閃光ライオット 2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』の特別審査員に就任。8月7日(月)に開催されるファイナルステージに登場します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/