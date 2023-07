アイナ・ジ・エンド「友達に相談したらちょっとだけ心が楽になる」“コソコソ話が気になる”10代へのメッセージ

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。7月11日(火)の放送では、「周りのコソコソ話が気になる」というリスナーのメッセージを紹介し、相談に乗りました。なやみごと私は中2で、学校に毎日通っています。でも、誰かがコソコソ話したり、クスクス笑っていたりすると、学校に行きたくなくなってしまいます。アイナちゃんたちが頑張ってるから自分も頑張らなきゃとは思ってるけど、なかなか行動に移せません。(13歳)アイナ:う~ん……掲示板に書いてくれてありがとうね。私は何個も何個も年上やねんけど、正直ず~~っと悩んだりするよ。だから、それめっちゃわかる。だって未だに悩むもん……。私もね、最近もそういうことがあったの。「あの人、私の悪口言ってんな……やだな、近づきたくないな」って。だからわかるよ。そういう時に私は、大切だなって思う友達にちょっとしゃべったりするよ……でも、言いづらいよね。「悩んでるんだけどね……」とか言いづらいんやけど、ちょっと話してみると少し楽になったりする。しかも、そういう話ができる友達は、きっとコソコソ話したり、クスクス笑ったりしないと思う。そんなことするような人じゃないでしょ? だから、大切にしていく。大切にしていけば、いつの間にかコソコソ話したりするヤツらと、距離が遠くなってるかもしれないじゃん?私は、悩みをめちゃくちゃ言えるタイプではなかったんやけど、大人になってから友達に相談したら、ちょっとだけ心が楽になることを知ったんよ。13歳の時にやっとけばよかったな、って思うわ。そしたら、私も学校も行けたかもしれない。だから、誰か1人だけでもいいよ。親でもいいし、ここアイナ掲示板でもいい。こうやってまた書いたり吐き出したりしてごらん。いっぱい味方がいるよ、きっと大丈夫だよ……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/