ザ・マックショウ、日比谷野外音楽堂にて「サマー・コンサート」開催決定

ザ・マックショウが、2023年（昭和98年）8月12日（土）に日比谷野外音楽堂にて「ザ・マックショウ ラストサマー・コンサート98 〜真夏の夜の夢」を開催する。
2022年にCD2枚組全40曲のスーパー・ベスト・アルバム『SUPER BEST MACKS S.77-S.97』をリリースし、積極的にツアーを行ってきたマックショウ。2023年度のザ・マックショウとしての公演は今回が初となる。
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＜ライブ情報＞
ザ・マックショウ ラストサマー・コンサート98 〜真夏の夜の夢
2023年8月12日（土）日比谷野外大音楽堂
16:30開場 17:30開演
¥6500（税込）全席指定
イープラス https://eplus.jp/mackshow/
チケットぴあ Pコード: 242-985
ローソンチケット Lコード: 70895
ライブエグザム https://www.liveexsam.co.jp/contact/
コージーマック&トミーマックの夏ウタ二人旅〜アコースティック・ロックンロールツアー
2023年7月15日（土）福島・Player's Cafe
2023年7月16日（日）足利ライブハウス大使館
2023年7月22日（土）富山サマーナイト
2023年7月23日（日）長野the Venue
ライヴ詳細、最新情報はこちら http://bad-rec.com