ビー・エム・ダブリューは7月14日より、ポップアップ・エキシビション「FREUDE by BMW – THE GARDEN(フロイデ・バイ・ビーエムダブリュー・ザ・ガーデン)」を、東京・表参道に期間限定でオープンする。期間は9月17日まで。

電気自動車「BMW i5」を日本初展示!週末限定で最新モデルの試乗も実施

BMW i5

BMW i7

期間限定で開設するポップアップ・エキシビション「FREUDE by BMW – THE GARDEN」は、FREUDE by BMWのマーケティング活動の第2弾。

最新のテクノロジーで「美しさ」「走り」「機能」を昇華し、感性に訴えるプレミアムセダンの電気自動車「BMW i5」を日本において初めて期間限定で展示するほか、ラグジュアリーセダンの電気自動車「BMW i7」も期間限定で展示する。

さらには、週末限定で最新のBMWの電気自動車に試乗することもできる。

心地よいラグジュアリー空間で本格的なフード&ドリンクが楽しめる

ポップアップ・エキシビション内の展示空間は、表参道の都会の喧騒から離れて、訪れる人々を心地よいくつろぎへと誘う、日本とドイツ・バイエルン地方の融合を成したガーデンをテーマにデザイン。

併設するパビリオン内ではその時々の展示車両のテーマに合わせ、「BMW i5」や「BMW i7」が有する感性やクラフトマンシップを表現する特設デジタルコンテンツと共に展開する。

「BMW i7」展示時期には、先月開催された第76回カンヌ国際映画祭で発表したBMW Filmsのショート・フィルム「THE CALM」を毎日上映するミニシアターも設置される。

会場内では、ドイツと日本それぞれのこだわりが詰まったクラフトマンシップを感じる、本格的なフード&ドリンクが楽しめる。

ソフトドリンクは、表面にBMWロゴがデザインされたアイス抹茶ラテやドイツで愛されるアップルスパークリングなどを用意。アルコール類は、厳選されたドイツと日本のクラフトビールなどを堪能できる。

フードは西洋わさびをディップして食べるソーセージの盛り合わせや味噌バタープレッツェル、塩麹を使ったシュラハトプラットなど、伝統的なドイツ料理に日本のエッセンスを取り入れたメニューを提供する。

また、大人の習い事として注目を集めるお稽古スタジオ「WAnocoto(ワノコト)」とコラボレーションを行い、新しいライフスタイルを見つけるきっかけを提案するワークショップを開催。

このほか、 表参道エリアで人気のヨガスタジオ「IGNITE YOGA」とのコラボレーションにより、朝のヨガクラブ、夜のランニングクラブを会期中の毎週末に開催する。

ポップアップ・エキシビション「FREUDE by BMW – THE GARDEN」概要

場 所:東京都港区南青山5-1-1(OMOTESANDO CROSSING PARK)

期 間:7月14日(金)~9月17日(日)まで

入 場:無料

時 間:月~木、日:11:00~20:00

金、土、祝前日:11:00~22:00

※ラストオーダーはCLOSEの30分前

試 乗:11:00~19:00(土日祝のみ)最終受付18:00 ※事前予約制

展示モデル:BMW i5 M60(7月14日~8月16日)

BMW i7 xDrive60(8月17日~9月17日)

試乗モデル:BMW iX xDrive40(7月14日~8月16日)

BMW i7 xDrive40(7月14日~9月17日)

BMW XM (8月17日~9月10日)

FREUDE by BMW – THE GARDEN 特設ページ: