【大磯 グルメレポ】THE LITTLE HOUSE OF COFF…

平塚から西に向かって1号線を走っていると、高麗山の緑が大きく見え始め大磯に入ったことを教えてくれる風景があります。そのまま少し進むと、山からの緑が繋がる空間が目に飛び込んできて、奥には可愛らしい小屋がぽつり。

画像出典:湘南人

そこは「THE LITTLE HOUSE OF COFFEE」という店名の通りの小さなカフェで、国道沿いにあることを忘れるくらい静やかに佇んでいます。

画像出典:湘南人

緑豊かな庭には3台ほどの駐車場があって、車を降りた瞬間から深呼吸したくなるほどゆっくりとした空気が流れていました。

画像出典:湘南人

置かれた家具やメニューボードなど、どれも手仕事のぬくもりが感じられて素敵です。

画像出典:湘南人

店内には5つのテーブル席があり、お天気のいい日にはテラスにも出られます。1点1点違う家具や店主のセンスあふれる装飾を見渡していたら、席を選ぶのがすっかり遅くなってしまいました。

画像出典:湘南人

手書きのお品書きにはどれも食べてみたくなるほど魅力的なメニューが並んでいますが、今回はイタリアの豆を挽いたというおすすめのカフェオレ550円(税込)とキャロットケーキ400円(税込)の2つをオーダーしました。

画像出典:湘南人

パクッとほおばるととても軽くて、シナモンの香りがふわっと広がります。一口食べただけでもきっと単純ではないレシピだろうと想像が出来るのですが、それでもしっかりと人参の甘さが残っている味わいはとてもシンプル。聞くと米粉を使って焼かれているのだとか、なるほどさっくり食感に納得です。甘さは控えめ、でも控えすぎず私にはドンピシャの加減でした。

添えられたカトラリーも素朴で、全てに丁寧さを感じます。

画像出典:湘南人

「とてもやさしいお味で本当に美味しかったです。今度はランチをいただきにまた来ますね。」

隣の方が飲んでいたスープを何度チラ見したでしょう…ランチ後のスイーツにしなかった後悔の気持ちが声に表れたのか、一人で切り盛りをされている店主の女性に帰り際そう声をかけると、少しはにかんだ様子でにっこりとほほ笑んでくださいました。

画像出典:湘南人

優しさと丁寧さを感じる居心地のいいカフェ、ぜひみなさんもぜひ足を運んでみてください。

店舗紹介

【THE LITTLE HOUSE OF COFFEE】■住所:〒255-0001 神奈川県中郡大磯町高麗2-11-46■電話番号:090-6534-7881■営業時間:・火水土日 11:30~18:00(予約不可)※GW、お盆、年末年始など、季節によっても営業時間や定休日が変更になる場合がございますので来店前に店舗にご確認ください。

関連リンク

「THE LITTLE HOUSE OF COFFEE」 instagram

The post 【大磯 グルメレポ】THE LITTLE HOUSE OF COFFEE - 森の中にあるような一軒家カフェ first appeared on 湘南人.