本日7月13日（木）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年夏アニメ作品まとめを公開中。
「スパイ教室」2nd season
- AT-X：2023年7月13日（木）より毎週木曜日22:30～
- TOKYO MX：2023年7月13日（木）より毎週木曜日24:30～
- BS日テレ：2023年7月13日（木）より毎週木曜日24:30～
- KBS京都：2023年7月13日（木）より毎週木曜日25:00～
- サンテレビ：2023年7月13日（木）より毎週木曜日25:00～
- テレビ愛知：2023年7月15日（土）より毎週土曜日25:55～
「はたらく魔王さま!!」2nd Season
- TOKYO MX：2023年7月13日（木）より毎週木曜23:30～
- BS11：2023年7月13日（木）より毎週木曜23:30～
- AT-X：2023年7月14日（金）より毎週金曜22:00～
- MBS：2023年7月15日（土）より毎週土曜26:38～
「聖者無双～サラリーマン、異世界で生き残るために歩む道～」
- TBS：2023年7月13日（木）より毎週木曜日25:28～
- AT-X：2023年7月14日（金）より毎週金曜日23:00～
- BS11：2023年7月14日（金）より毎週金曜日23:30～
- テレビ北海道：2023年7月21日（金）より毎週金曜日25:53～
- TBSチャンネル1：2023年7月22日 （土）より毎週土曜日25:30～