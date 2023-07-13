「スパイ教室」2nd seasonビジュアル (c)竹町・トマリ/KADOKAWA/「スパイ教室」製作委員会

本日7月13日（木）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年夏アニメ作品まとめを公開中。

「スパイ教室」2nd season

  • AT-X：2023年7月13日（木）より毎週木曜日22:30～
  • TOKYO MX：2023年7月13日（木）より毎週木曜日24:30～
  • BS日テレ：2023年7月13日（木）より毎週木曜日24:30～
  • KBS京都：2023年7月13日（木）より毎週木曜日25:00～
  • サンテレビ：2023年7月13日（木）より毎週木曜日25:00～
  • テレビ愛知：2023年7月15日（土）より毎週土曜日25:55～

「はたらく魔王さま!!」2nd Season

  • TOKYO MX：2023年7月13日（木）より毎週木曜23:30～
  • BS11：2023年7月13日（木）より毎週木曜23:30～
  • AT-X：2023年7月14日（金）より毎週金曜22:00～
  • MBS：2023年7月15日（土）より毎週土曜26:38～

「聖者無双～サラリーマン、異世界で生き残るために歩む道～」

  • TBS：2023年7月13日（木）より毎週木曜日25:28～
  • AT-X：2023年7月14日（金）より毎週金曜日23:00～
  • BS11：2023年7月14日（金）より毎週金曜日23:30～
  • テレビ北海道：2023年7月21日（金）より毎週金曜日25:53～
  • TBSチャンネル1：2023年7月22日 （土）より毎週土曜日25:30～