12日、天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会・3回戦が各地で行われた。

J1で首位の横浜F・マリノスとJ2で首位のFC町田ゼルビアが激突した一戦は、開始5分で町田が先制する展開に。さらに町田は前半終了間際にも得点を挙げてリードを広げると、後半にも得点を重ねて4ゴールを記録。横浜FMは84分に1点を返したものの、試合は1-4で終了。J1王者相手にも堂々の勝利を収めた町田が、ラウンド16へ駒を進めた。

鹿島アントラーズとヴァンフォーレ甲府の一戦は、スコアレスで迎えた後半に互いに1点ずつを奪い合い、延長戦へと突入。その前後半でも決着がつかず、試合はPK戦へともつれ込んだ。PK戦でもどちらとも譲らない展開からサドンデスへと突入し、結局10-11で甲府がラウンド16進出を決めた。

サガン鳥栖とロアッソ熊本の一戦は、前半に鳥栖が2点のリードを奪う。後半は熊本が2点を返して試合は振り出しとなるが、鳥栖が再びに勝ち越しに成功。それでも熊本が90分に追いつき延長戦へと突入すると、延長前半に逆転ゴールを挙げて、これが決勝点に。熊本が3-4で勝利を収めた。

2回戦でガンバ大阪を相手に勝利したJFLの高知ユナイテッドSCは、横浜FCと対戦。前半を互いにスコアレスで折り返すと、迎えた後半に高知が先制点を挙げる。するとこれが結局決勝点となり、高知はまたしてもJリーグクラブを下している。

なお、カターレ富山とアルビレックス新潟の一戦は、延長前半終了時点まで試合が進んだものの、落雷により続行が不可能とされ試合中止に。今後の詳細は追って伝えられてるという。

3回戦の試合結果とラウンド16の対戦カードは以下の通り。

◆■3回戦・試合結果

▼7月12日(水)

横浜F・マリノス 1-4 FC町田ゼルビア

カターレ富山 (中止) アルビレックス新潟

名古屋グランパス 1-1(PK5-4) ベガルタ仙台

浦和レッズ 1-0 モンテディオ山形

鹿島アントラーズ 1-1(PK:10-11) ヴァンフォーレ甲府

ヴィッセル神戸 5-2 ジュビロ磐田

セレッソ大阪 3-1 大宮アルディージャ

湘南ベルマーレ 2-0 ファジアーノ岡山

川崎フロンターレ 2-1 水戸ホーリーホック

高知ユナイテッドSC(高知県) 1-0 横浜FC

柏レイソル 2-0 徳島ヴォルティス

北海道コンサドーレ札幌 5-2 ヴェルスパ大分(大分県)

サンフレッチェ広島 0-2 栃木SC

アビスパ福岡 2-1 FC岐阜

FC東京 1-1(PK9-8) 東京ヴェルディ

サガン鳥栖 3-4 ロアッソ熊本

◆■ラウンド16

▼8月2日(水)

栃木 vs 福岡

C大阪 vs 湘南

柏 vs 札幌

FC東京 vs 熊本

甲府 vs 神戸

町田 vs <富山vs新潟の勝者>

川崎F vs 高知

名古屋 vs 浦和