GENERATIONS・関口メンディー、BALLISTIK BOYZ・深堀未来の印象は？「ダンス歴で言うと全然僕よりも先輩」

TOKYO FMで放送中の月替わりパーソナリティによるラジオ番組「太田胃散 presents Friday Night Party」(毎週金曜日 19:00~19:30)。7月は「BATTLE OF TOKYO CODE OF Jr.EXILE」と題して、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの深堀未来がパーソナリティを担当しています。

7月7日(金)は、GENERATIONS from EXILE TRIBEの関口メンディーさんが出演。ライブ「BATTLE OF TOKYO 〜CODE OF Jr.EXILE〜」の見どころや、心に残った夏の思い出について語ってくれました。

◆深堀とメンディー、お互いの印象は?

今月はBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの深堀未来がパーソナリティを担当し、「BATTLE OF TOKYO」プロジェクトとコラボして、Jr.EXILEのメンバーが毎回ゲストで登場します。

今回、ゲスト出演したのは関口メンディーさん。「小学生の頃からお世話になっておりまして、すごく優しい先輩です。1人目のゲストがメンディーさんですごく安心しました」と、深堀は心中を明かします。一方で、関口さんから見た深堀はどんな印象なのでしょうか?

「僕がEXPG STUDIOに入ったときにはすでにいて。キッズのなかでは頂点の存在みたいな(イメージがある)。なので、ダンス歴で言うと全然僕よりも先輩なんですよ。いつもキラキラしていて努力家だし、歌もダンスもできるし、曲も作るから相当多彩な人だなと思います」と、関口さんはコメントしました。

◆いつか始球式でボールを投げたい!

流れで趣味の話題へ。深堀は今春のWBCがきっかけで“野球熱”を取り戻したと語ります。深堀はかつてプロ野球選手を目指していたほどの野球少年。いつか始球式に出ることが夢だと話す深堀は、始球式経験のある関口さんに「コツってありますか?」と問いかけます。

選手たちの存在を感じた関口さんは、始球式当日でかなり緊張したそう。「選手みんなを背負って投げるんだってことを忘れていたって思って。テレビで観ているときは4人ぐらいしか映っていないけど、うしろにみんながいるんだよね」と振り返ります。深堀が「欲を言えば、メンディーさんの球速を超えたいと思っています」と意気込みを見せると、関口さんは「いってほしい!」と笑顔を見せていました。

◆関口メンディーが語る「BATTLE OF TOKYO」の魅力

7月21日(金)より、 「BATTLE OF TOKYO 〜CODE OF Jr.EXILE〜」のライブが開催されます。

「BATTLE OF TOKYO」とは、未来の架空都市「超東京」を舞台にGENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、そして、BALLISTIK BOYZによるJr. EXILE総勢38名が集結し、コラボバトルを繰り広げる次世代エンタテインメント・プロジェクトです。

関口さんはライブの見どころについて、「Jr.EXILEのアーティストがみんな勢揃いするじゃないですか。ファンのみなさんには好きなメンバーがいると思うんですけど、今まで見たことのない人同士の絡みがあったときに、また違う推しの魅力が引き出されると思っていて。それを見られるのがBOTの魅力かなと。対決をするような演出もあるんですけど、みんなで肩を組んで楽しく踊ったりするところもあるので、推しの新たな魅力に気付けると思います」と紹介しました。

◆忘れられない夏の思い出は?

番組では、「太田胃にゃん、トーク!」と題して太田胃散の公式PR大使である“太田胃にゃん”からの質問にゲストが答えるコーナーが実施されました。

質問:ふたりの夏の思い出を教えてください。

深堀は、小学生時代の家族旅行が印象に残っているそう。「毎年、夏休みに家族で静岡の伊豆のほうに行っていたんですよ。海に行ったり釣りをしたり温泉に入ったり。最近はできていないんですけど、僕が頑張って、いつか家族旅行ができたらなっていう目標があります」と話しました。

一方、関口さんは家族でハワイ旅行に行った思い出を振り返りました。「中学3年生の頃なんですけど、はじめてハワイに行って。僕は食べ盛りだったので、ハワイに着いてからフードコートみたいなところでめちゃくちゃご飯を食べたんですよ。そうしたら初日にお腹を壊しちゃって(笑)。そこから2、3日はずっとホテル生活っていうのが思い出ですね」と話すと、「マジすか!? 苦い思い出でつらいですね」と同情する深堀でした。

2週目から番組連動の太田胃散のキャンペーンも始まります。太田胃にゃんのTwitterもチェックしてください。7月14日(金)の放送では、ゲストにPSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE・小波津志(こはつ・こころ)さん、Jimmyさんが登場します。お楽しみに!

