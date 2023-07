岡崎体育「全国模試の校内偏差値で109をとった」10代のびっくりな思い出

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月11日(火)の放送は、岡崎体育さんがゲスト出演。10代のころの思い出など、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)とのトークを紹介します。こもり校長:岡崎体育先生は、SCHOOL OF LOCK! 生放送教室には初来校です!岡崎:よいっしょー! よろしくお願いします!COCO教頭:声が出てるな~(笑)。こもり校長:もう夏が来てるかも(笑)。岡崎:僕が呼び込みますよ! 日本全国の高校生に夏を届けるのは僕ということで!こもり校長:Tシャツに短パンにサンダルで……。岡崎:アロハ柄の短パンに、Tシャツは1,200円くらいです。COCO教頭:やっすいな!こもり校長:太陽に焼かれた小麦色のTシャツですね(笑)。COCO教頭:これ、日焼けなんだ!岡崎:違う違う! 売り場でこの状態です! そんなシャツないのよ……!校長・教頭:(笑)。こもり校長:岡崎体育先生の10代のころは……勉強はどうでした?岡崎:勉強は好きでしたね。こもり校長:勉強をするのが好きなタイプ?岡崎:競争がすごく好きで。周りの友達とテストの点数を競って楽しんでいたタイプでした。苦手な教科は捨てて、得意な教科だけ突き詰めてやっていましたね。こもり校長:特化型だったんだ。勉強はできるほうだったんですか?岡崎:勉強は……全国模試の校内偏差値で、1回109をとったことがありますね。COCO教頭:109って……!?岡崎:100以上あると思っていなかったので、びっくりしましたね。世界史でたまたまめっちゃ勉強していたところが出て、周りはそこ苦手やったんです。そしたら……こういうことってあるらしくて、びっくりしました。こもり校長:すごいことですよね! 社会が得意だったんですか?岡崎:僕は歴史が得意でした。でも、この歳になって久しぶりに世界史の問題を見てみたら、暗記してたことが全部抜けてましたね。瞬間記憶というか、受験に向けて記憶していたことだったので……。COCO教頭:そうなんですよね~。こもり校長:10代のころは、どういう音楽を聴いていたんですか?岡崎:日本の音楽よりかは、イキって海外の曲を聴いてたんですけど。こもり校長:洋楽ほうが多かったんですか?岡崎:そうですね。僕がちょうど高校生だった2006年から08年代にかけて、イギリスのほうで“ニューレイヴ”と呼ばれる音楽が流行っていて。そこに該当するクラクソンズとか、エンター・シカリとか聴いていましたね。こもり校長:音楽にはどうやって出会っていたんですか?岡崎:うちはお小遣い制じゃなくて、母親にプレゼンテーションして……“バンドのこういうところがすごくて、これを聴いてみたい”というプレゼンが成功したら、近所のレコ屋に行って買ってもらえるというシステムやったんです。プレゼンがめっちゃ成功すると、月に5枚くらいCDを買ってもらえたりしたんです。こもり校長:おもしろい!岡崎:欲しかったけど、手に入らなかったものもあるんですけどね(笑)。大人になってから「あのとき聴けへんかった曲を聴いてみたい」となって買って聴いたら、「これめっちゃいいやん」「やっぱり良かった……!」というのもいっぱいあります。人生長く生きていると、そういう楽しみもありますね。こもり校長:10代のころに聴いていた曲は、その後の活動に影響してます?岡崎:もちろん影響してますね。10代のころに聴いた曲って、身体に染みついているものだと思うので。自分が曲を作るときに、潜在的にちょっと影響されてたりだとか。意識的にオマージュみたいなことをすることもあるし。そういう意味では、かなり影響は出ていると思います。岡崎体育さんは、番組とSony Musicがタッグを組んで贈る10代アーティスト限定“音楽の甲子園”『マイナビ 閃光ライオット 2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』の特別審査員に就任。8月7日のファイナルステージ(4次最終審査)に向けて、3次のライブ審査に進んだ39組の音源を全て聴いたということで、「10代ならではの熱量をすごく感じました。審査をするときにはクオリティだけではなくて、“気持ち、マインド”の部分を評価したい」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/