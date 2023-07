大阪出身のアイナ・ジ・エンドが語る関西弁「怖いけど深い愛があります」

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。7月11日(火)の放送では、リスナーから届いた関西弁についてのメッセージを紹介しました。私は進学で関西にいるのですが、関西弁が慣れません!! 関西で生き残る秘訣を教えてください! アイナちゃん大好きです!(18歳)アイナ:うーんとね……関西弁ね、実は私もあんま好きじゃないんですよね(笑)。自分は(大阪出身だから)本音でしゃべると関西弁出ちゃうんですよ。だからこの「アイナLOCKS!」でも、関西なまりな発言が多いと思うんですけど……関西弁って怖くないですか? 『いてこましたろか』とか言う人はあんまりいないと思うんですけど(笑)。例えば、『平気?(大丈夫?)』を『いけるぅ!?』って言ってくるじゃないですか。あれとかも、もうちょっと柔らかく聞いてくれても良くない? と思ったりするときがあるんですよ(笑)。だから関西弁に慣れない気持ちは、ちょっとわかりますね。でも関西弁の裏側って、そういう威圧的なところよりも、実はもっと深い愛があるっていう……うまく言えないんですけど、とりあえず深い愛があります。それは、私47都道府県いっぱい行ったんですけど、やっぱ大阪が1番ゴリゴリの愛があると思いました。だから私は、いいと思いますよ! 良かったら、そこにずっと居てもいいぐらいです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/