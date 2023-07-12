「2023FNS歌謡祭 夏」18:30～19:00台タイムテーブル

本日7月12日18:30よりフジテレビ系で生放送される音楽特番「2023FNS歌謡祭 夏」のタイムテーブルが発表された。

番組冒頭、18:30からのパートにはAimer、JO1、DA PUMP×ガチャピン・ムック、なにわ男子、NiziU、FANTASTICS from EXILE TRIBE、僕が見たかった青空が出演。GENERATIONS from EXILE TRIBEとJO1、PUFFYとano、PerfumeとNiziU、和田アキ子と新しい学校のリーダーズによるコラボレーションは20:00頃より披露される。

フジテレビ系「2023FNS歌謡祭 夏」

2023年7月12日（水）18:30～21:54
＜出演者＞
司会：相葉雅紀（嵐） / 永島優美（フジテレビアナウンサー）

タイムテーブル・歌唱曲一覧

18:30～

  • Aimer「Resonantia」
  • JO1「NEWSmile」
  • DA PUMP×ガチャピン・ムック「サンライズ・ムーン～宇宙に行こう～」
  • なにわ男子「青春の夏うたメドレー」
  • NiziU「COCONUT」
  • FANTASTICS from EXILE TRIBE「PANORAMA JET」
  • 僕が見たかった青空「青空について考える」

19:00頃～

  • AI×アイナ・ジ・エンド「涙のキッス」（サザンオールスターズ）
  • 江口洋介「愛は愛で」
  • &TEAM「FIREWORK」
  • 渋谷龍太（SUPER BEAVER）「Baby Don't Cry」（安室奈美恵）
  • DISH//「WOW WAR TONIGHT～時には起こせよムーヴメント～」（H Jungle With t）
  • TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]」
  • 日向坂46「Am I ready?」
  • 平原綾香×アバンギャルディ「アイドル」（YOASOBI）
  • Mrs. GREEN APPLE「Magic」
  • ディズニー実写映画「リトル・マーメイド」豊原江理佳＆木村昴「アンダー・ザ・シー」「パート・オブ・ユア・ワールド」
  • 緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」

20:00頃～

  • GENERATIONS from EXILE TRIBE×JO1「Choo Choo TRAIN」「Y.M.C.A.」
  • 湘南乃風×コムドット「睡蓮花」
  • SUPER BEAVER「儚くない」
  • SEKAI NO OWARI「ターコイズ」
  • 20th Century「あなたと」
  • Travis Japan「Candy Kiss」
  • なにわ男子「Poppin' Hoppin' Lovin'」
  • PUFFY×ano「愛のしるし」「これが私の生きる道」
  • Perfume×NiziU「CLAP CLAP」「だいじょばない」
  • MAN WITH A MISSION×milet「絆ノ奇跡」「コイコガレ」
  • 和田アキ子×新しい学校のリーダーズ「古い日記×オトナブルー」「笑って許して」

21:00頃～

  • AI「Life Goes On」
  • Aimer「残響散歌」
  • King & Prince「なにもの」
  • DISH//「沈丁花」
  • NewJeans「Ditto」
  • NEWS「チャンカパーナ」「weeeek」
  • Perfume「Moon」
  • 「ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル」（平原綾香＆井上芳雄）「Your Song」
  • 松平健×チョコレートプラネット「パンダピラニア」

※アーティスト名五十音順
※生放送のため、構成の変更や出演順が前後する可能性あり。