本日7月12日18:30よりフジテレビ系で生放送される音楽特番「2023FNS歌謡祭 夏」のタイムテーブルが発表された。
番組冒頭、18:30からのパートにはAimer、JO1、DA PUMP×ガチャピン・ムック、なにわ男子、NiziU、FANTASTICS from EXILE TRIBE、僕が見たかった青空が出演。GENERATIONS from EXILE TRIBEとJO1、PUFFYとano、PerfumeとNiziU、和田アキ子と新しい学校のリーダーズによるコラボレーションは20:00頃より披露される。
フジテレビ系「2023FNS歌謡祭 夏」
2023年7月12日（水）18:30～21:54
＜出演者＞
司会：相葉雅紀（嵐） / 永島優美（フジテレビアナウンサー）
タイムテーブル・歌唱曲一覧
18:30～
- Aimer「Resonantia」
- JO1「NEWSmile」
- DA PUMP×ガチャピン・ムック「サンライズ・ムーン～宇宙に行こう～」
- なにわ男子「青春の夏うたメドレー」
- NiziU「COCONUT」
- FANTASTICS from EXILE TRIBE「PANORAMA JET」
- 僕が見たかった青空「青空について考える」
19:00頃～
- AI×アイナ・ジ・エンド「涙のキッス」（サザンオールスターズ）
- 江口洋介「愛は愛で」
- &TEAM「FIREWORK」
- 渋谷龍太（SUPER BEAVER）「Baby Don't Cry」（安室奈美恵）
- DISH//「WOW WAR TONIGHT～時には起こせよムーヴメント～」（H Jungle With t）
- TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]」
- 日向坂46「Am I ready?」
- 平原綾香×アバンギャルディ「アイドル」（YOASOBI）
- Mrs. GREEN APPLE「Magic」
- ディズニー実写映画「リトル・マーメイド」豊原江理佳＆木村昴「アンダー・ザ・シー」「パート・オブ・ユア・ワールド」
- 緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」
20:00頃～
- GENERATIONS from EXILE TRIBE×JO1「Choo Choo TRAIN」「Y.M.C.A.」
- 湘南乃風×コムドット「睡蓮花」
- SUPER BEAVER「儚くない」
- SEKAI NO OWARI「ターコイズ」
- 20th Century「あなたと」
- Travis Japan「Candy Kiss」
- なにわ男子「Poppin' Hoppin' Lovin'」
- PUFFY×ano「愛のしるし」「これが私の生きる道」
- Perfume×NiziU「CLAP CLAP」「だいじょばない」
- MAN WITH A MISSION×milet「絆ノ奇跡」「コイコガレ」
- 和田アキ子×新しい学校のリーダーズ「古い日記×オトナブルー」「笑って許して」
21:00頃～
- AI「Life Goes On」
- Aimer「残響散歌」
- King & Prince「なにもの」
- DISH//「沈丁花」
- NewJeans「Ditto」
- NEWS「チャンカパーナ」「weeeek」
- Perfume「Moon」
- 「ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル」（平原綾香＆井上芳雄）「Your Song」
- 松平健×チョコレートプラネット「パンダピラニア」
※アーティスト名五十音順
※生放送のため、構成の変更や出演順が前後する可能性あり。