NORIKIYO、裁判中にD.Oと制作していた新曲MVをプレミア公開

NORIKIYOが、7月12日（水）にリリースする客演にD.Oを迎えた新曲「Their Stories Continue feat. D.O」のミュージックビデオを、同日19時に鎖GROUPのYouTubeチャンネルでプレミア公開する。
「Their Stories Continue feat. D.O」は、NORIKIYOの裁判中に制作された楽曲で、サウンド・プロデュースを手掛けたのは、近年、D.Oの楽曲の録音と整音を担当し、NORIKIYOの1st Album『EXIT』に収録されている「2 FACE feat. BES」を生んだ名プロデューサーであるI-DeA。
ミュージック・ビデオは数多くのMVを手掛けるTaiga Minamiが担当。監督、そしてNORIKIYOとD.Oの拘りが詰まった映像作品となっている。
【動画】NORIKIYO「Their Stories Continue feat. D.O」
＜リリース情報＞
NORIKIYO
「Their Stories Continue feat. D.O」
2023年7月12日（水）リリース
Label：鎖GROUP
=収録曲=
1. Their Stories Continue feat. D.O
Lyrics by NORIKIYO, D.O
Produced by I-DeA
Mixed & Mastered by I-DeA
NORIKIYO
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D.O
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