NORIKIYO、裁判中にD.Oと制作していた新曲MVをプレミア公開

NORIKIYOが、7月12日（水）にリリースする客演にD.Oを迎えた新曲「Their Stories Continue feat. D.O」のミュージックビデオを、同日19時に鎖GROUPのYouTubeチャンネルでプレミア公開する。

「Their Stories Continue feat. D.O」は、NORIKIYOの裁判中に制作された楽曲で、サウンド・プロデュースを手掛けたのは、近年、D.Oの楽曲の録音と整音を担当し、NORIKIYOの1st Album『EXIT』に収録されている「2 FACE feat. BES」を生んだ名プロデューサーであるI-DeA。

ミュージック・ビデオは数多くのMVを手掛けるTaiga Minamiが担当。監督、そしてNORIKIYOとD.Oの拘りが詰まった映像作品となっている。

【動画】NORIKIYO「Their Stories Continue feat. D.O」

＜リリース情報＞

NORIKIYO

「Their Stories Continue feat. D.O」

2023年7月12日（水）リリース

Label：鎖GROUP

https://ultravybe.lnk.to/tsc

=収録曲=

1. Their Stories Continue feat. D.O

Lyrics by NORIKIYO, D.O

Produced by I-DeA

Mixed & Mastered by I-DeA

NORIKIYO

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D.O

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