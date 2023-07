「“キャプテンと付き合ったことあるんでしょ？”って絶対聞かれる」元CA・COCO教頭のなぁぜなぁぜ？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月10日(月)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、「なぁぜなぁぜ」と言いたくなる出来事を語りました。今回は、「なぁぜなぁぜ」をテーマに放送。このトークは、SNSで見かけるこのワードを使ったエピソードをリスナーに募集する際に例として話したものです。こもり校長:COCO教頭は元CAじゃない?COCO教頭:そうよ!こもり校長:で、“CAあるある”のネタが得意な人じゃない?COCO教頭:あんまり自慢することではないんですけど、シンプルに言うと……それでバズったタイプです。こもり校長:(笑)。その“あるある”の最新版の「なぁぜなぁぜ」というのは知ってる?COCO教頭:ガチでなんにも知らないです。こもり校長:TiKTokとかで使われている「〇〇なの、なぁぜなぁぜ」っていう“あるある”のフォーマットなんだけど……。こもり校長:例えば……「SCHOOL OF LOCK! を始めたら、俺のインスタのフォロワーが減ったのなぁぜなぁぜ?」COCO教頭:気になるわ!こもり校長:「毎日、(放送中に)黒板を書くってわかっているのに、たまにオープニングに黒板が無いのなぁぜなぁぜ?」COCO教頭:けっこうある(笑)。こもり校長:「俺校長なのに、ゲストの方(と別の場所で会ったとき)に“今度ゲストよろしくお願いします!”って、先に予定を知っているのなぁぜなぁぜ?」COCO教頭:これ、マジであるからな!こもり校長:あの……びっくりするんです。「今度、よろしくお願いします!」って言ってもらったときに、「え? どういうことですか!?」と思っても顔に出せないじゃない? こっちがオファーしてるんだから!COCO教頭:そうそう(笑)。こもり校長:メインパーソナリティだし「そうなんですか!?」は言えないから、「あー! ありがとうございます! 楽しみにしております!」って言ってから、「あの人はいつのゲストなの!?」ってすぐに確認して……(笑)。COCO教頭:ちょっと焦るよね。ビビるのよ(笑)。こもり校長:教頭は、CAの「なぁぜなぁぜ」いける?COCO教頭:いけます……!「CAって、ファミレスも100円寿司も行くのに、“高いお店しか行ってなさそうだね”って言われるのなぁぜなぁぜ?」「CAって、“キャプテンと付き合ったことあるんでしょ?”って絶対聞かれるのなぁぜなぁぜ?」「CAって、辞めたあとも北京を“ベイジン”、ヨハネスブルグを“ジョハネスバーグ”って言ってしまうのなぁぜなぁぜ?」……いけた!こもり校長:(笑)。やっぱり、「高級寿司とか行ってるんでしょ?」とか言われる?COCO教頭:「高い寿司しか食べないんでしょ?」、「銀座のしーすーでしょ?」とか言われる。全然100円寿司食うから! でも、こういうイメージがあるんですよ。こもり校長:なるほどね~。でも、キャプテンとはお付き合いしたことあるんでしょ?(笑)。COCO教頭:ねーし! 狙いに行っている人はいるけど(笑)。私はそっちじゃないから。こもり校長:そうなんだ(笑)。あと……“ジョハネスバーグ”は?COCO教頭:これは、南アフリカに“ヨハネスブルグ(Johannesburg)”という都市があるんだけど……日本語では“ヨハネスブルグ”と発音するけど、国際線に乗っていると“ジョハネスバーグ”というのが抜けないの。でも、ちょっとイキってる感じが出ちゃうよね。こもり校長:でも、日本でこんな会話を流暢にすることある?COCO教頭:この間、千原せいじさんと流暢に話した(笑)。こもり校長:なんで、千原せいじさんと話したの!?COCO教頭:千原せいじさんと対談することがあったんだけど、せいじさんはよくアフリカに行ってらっしゃったから、“ジョハネスバーグ”って言ったら「“ヨハネスブルグ”な」って……(笑)。わかってくれました!こもり校長:いいね(笑)。今日は、「なぁぜなぁぜ」の授業(企画)をしていきます。生徒(リスナー)の周りにある「なぁぜなぁぜ」を教えてください!この日の放送では……・「友達には元カレが10人もいるのに、私は誰とも付き合ったことないのなぁぜなぁぜ?」という14歳・「親に迷惑をかけたくなくてバイトを増やしたのに、お金が手元に残ってないのなぁぜなぁぜ?」という15歳・「マインドギャルを目指していたのに、外見がギャルになってきたのなぁぜなぁぜ?」という12歳・「同じ軽音楽部の仲のいい男の子、半年前に好きバレしたのに全然進展しないのなぁぜなぁぜ?」という17歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/