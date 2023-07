Mrs. GREEN APPLE「高音はないけど全部が難しい」アルバム収録の新曲『アンラブレス』オンエア

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。7月10日(月)の放送では、5日(水)にリリースされたニューアルバム『ANTENNA』から、収録曲の「アンラブレス」をオンエアし、楽曲について語りました。大森元貴 (Vo/Gt):今日は、7月5日に4年ぶりにリリースされた僕たちの5枚目のオリジナルフルアルバム『ANTENNA』についての授業をしていきたいと思います!若井滉斗 (Gt):『ANTENNA』に収録されている楽曲は、全部で13曲あるんですよね。藤澤涼架 (Key):はい! その中で、すでにシングルCDだったり、デジタル配信でリリースされている楽曲は、「Magic」、「私は最強」、「ケセラセラ」、「Soranji」の4曲です。つまり、そのほかの9曲は全部新曲です!大森:そして今日は、このアルバムの中から1曲お届けしたいと思います。若者に対してパンチラインとして書いたというか、オモロめな曲があるので。(この楽曲は)ちょっとリズムが難しかったりするんですけど、高音はないんです……「ミセスは高いから歌えない」って言われてますけど、「じゃあ高くなかったら歌えるんか」ってことで作ってみました。若井・藤澤:あら……!?――ここで、「アンラブレス」オンエア大森:これ、どうですか?若井:もう全部が難しいというか。大森:楽器も、歌も難しい……!若井:聴いただけで「かっこいい~!」ってなる曲だよね、アルバムの中でも!藤澤:そうだね。大森:なんか、ちょっと初期のミセスっぽいよね。若井:たしかに!大森:バンド感があって、歌詞もちょっと辛辣だったりで。僕は好きですね! 「愛されたいんだと嘆く暇があるのって 眠そう。余裕そう。」この歌詞すごくないですか?藤澤:グサグサと、“大森節”が利いてますよ(笑)。大森:「愛されたいんだと嘆く暇があるのって 偉そう。青そう。」とかも……やっちゃってますよね。大変失礼ぶっこいてるわけですけども(笑)。若井:この曲は響く歌詞が多いね。大森:僕がそうだからこそね! なんか……考えることがあったりとか、悩ましいことがあったりとかすると「ああ、俺いま暇なんだな」と思ったりしますから。そういうのも含めて、結構悩みがちじゃないですか。それをビンタしてるような、でも抱擁しているような、そんな楽曲になればいいな、と思って。藤澤:そうですね。「これが大森さんの愛情だな」と、僕はすごく感じました。大森:そういう意味で言うと、「VIP」(2015年リリースのミニアルバム『Variety』に収録)とかそこらへんの愛情に近い気が……まあ、「なんかの曲」って言うのはナンセンスですけど。そんな気がしました!このほかにも、ニューアルバムのジャケットやアートブックについて、お気に入りのポイントを紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/