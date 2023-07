「毎回、彼女持ちの人のこと好きになっちゃう」「推しの変化には気づくのに、友達が髪を切っても全く気づけない」10代のなぁぜなぁぜ？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。7月10日(月)は、「なぁぜなぁぜ」をテーマに放送。SNSでよく見かけるこのワードを使って、10代のリスナーに日常で不思議に感じていることを募集しました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の感想とともに紹介します。(16歳)COCO教頭:めっちゃいるやん!こもり校長:1000!? それは大群ぞ! 囲まれたら一巻の終わりぞ!!COCO教頭:うるせーぞ!こもり校長:ミーンっ!COCO教頭:ツクツクボぉーーーシっ!こもり校長:ツクツクボウシ先生の勢いが……(笑)。(17歳)こもり校長:そこに神経を注いでいるんだね(笑)。これはしょうがないよ。COCO教頭:こもり校長みたいに、オレンジからシルバーに変えるぐらいのことをしないと!こもり校長:これで気づかないのは……さすがに、もうちょっと見たほうがいいかも(笑)。でも、微妙な変化はわからないよね。(15歳)COCO教頭:お疲れ様です!こもり校長:たしかに、俊敏そうやもんな(笑)。先生たちも頼りにしちゃってるんだね。COCO教頭:でも、部活のあととかならきついよな。こもり校長:そうだね(笑)。本人たちからしたら、「なんで、俺らなんですか……?」ってなるよね(笑)。いつも重労働、お疲れ様です!(15歳)COCO教頭:くぅ~……! 人のものはよく見えるんだよ。こもり校長:わかります?COCO教頭:そういう時期あったよ……隣の芝は青く見えるんだよ。こもり校長:何かを思い出している……(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/