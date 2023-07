エレコムは7月11日、スイング式プラグを採用したUSB Type-Cケーブル4製品を発売した。想定価格は1,680円~2,080円。

スイング式プラグを採用したUSB Type-Cケーブル

左右90度に回転できるスイング式プラグを採用したことが特長。スマートフォンの充電中にゲームや動画視聴など「横持ち」の操作をしてもケーブルが邪魔になりにくく、また充電器の設置場所が狭い場合にも配線を取り回しやすい。

USB-A to CまたはUSB-C to C、ケーブル長さ1.2mまたは2mの組み合わせで4種類の製品を用意する。USB-A to Cで1.2mの「MPA-ACSW12BK」は想定価格1,680円、USB-A to Cで2mの「MPA-ACSW20BK」は1,880円、USB-C to Cで1.2mの「MPA-CCSW12BK」も1,880円、USB-C to Cで2mの「MPA-CCSW20BK」は2,080円。いずれも、両端がスイング式となる。