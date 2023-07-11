対象iiyama PCの購入で最大10万円分相当を還元！ 「スーパーサマー還元祭」

ユニットコムは7月11日、パソコン工房会員限定施策として「スーパーサマー還元祭」を開始した。実施期間は8月3日まで。
期間中にパソコン工房で対象の新品PC・ゲーミングPCを購入することで、条件に応じて最大10万円分の還元を付与するキャンペーン施策。購入の際にPC延長保証に加入することで 「最大2万円分還元！ 超還元プログラム」あわせて適用されるため、還元額が増加する点もポイント。実店舗とWeb店舗の両方で開催されており、対象モデルと還元内容は下記の通り。
最新パソコン(iiyama PC)・ゲーミングPC（LEVEL∞）
対象商品は新品のiiyama PC (LEVEL∞、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞)シリーズのみ。一部キャンペーン対象外の商品もある。
- 税込6万6千円以上の新品PCの購入→2,000円分相当還元
- 税込10万円以上の新品PCの購入→5,000円分相当還元
- 税込20万円以上の新品PCの購入→10,000円分相当還元
- 税込30万円以上の新品PCの購入→15,000円分相当還元
- 税込40万円以上の新品PCの購入→20,000円分相当還元
- 税込50万円以上の新品PCの購入→30,000円分相当還元
- 税込70万円以上の新品PCの購入→40,000円分相当還元
- 税込100万円以上の新品PCの購入→100,000円分相当還元