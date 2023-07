明日7月12日放送のTBS系「CDTVライブ!ライブ!」に円神、KERENMI&あたらよ、xikers、PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE、DXTEEN、藤原さくら、MAZZEL、WATWINGが出演する。

番組では7月15日に放送されるTBS系の音楽特番「音楽の日2023」がより楽しみになる“ナイトフェス”を開催。「音楽の日」にも出演するMAZZELがデビュー曲「Vivid」、PSYCHIC FEVERが最新曲「BAKU BAKU」、DXTEENがデビューシングル表題曲「Brand New Day」をパフォーマンスする。

また韓国発のボーイズグループ・xikersは3月発表の1stミニアルバム収録曲「TRICKY HOUSE」を日本初披露。円神は最新曲「MERRY GO ROUND」を歌い、WATWINGはメジャー1stシングル表題曲「Honey, You!」をテレビ初披露する。

蔦谷好位置によるプロジェクト・KERENMIとあたらよは、映画「交換ウソ日記」の主題歌「ただ好きと言えたら」をテレビ初披露。藤原さくらは斉藤和義との共作曲「話そうよ」をフルサイズでテレビ初披露する。さらに番組では「音楽の日」の見どころも紹介される。

TBS系「CDTVライブ!ライブ!」

2023年7月12日(水)23:56~24:55

<出演者および披露曲>

・円神「MERRY GO ROUND」

・KERENMI&あたらよ「ただ好きと言えたら」

・xikers「TRICKY HOUSE」

・PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE「BAKU BAKU」

・DXTEEN「Brand New Day」

・藤原さくら「話そうよ」

・MAZZEL「Vivid」

・WATWING「Honey, You!」