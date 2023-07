JO1とサンリオが合同で開発したキャラクター・JOCHUMのコラボカフェ「JOCHUM Go to the DREAM CAFE」が7月21日より東京・SHIBUYA109、8月10日より大阪・梅田ロフトにて期間限定でオープンする。

JOCHUMは、JO1とサンリオのコラボプロジェクト「JO1×サンリオ新キャラ開発プロジェクト」を通じて誕生したJO1の分身のようなキャラクターチーム。このたびオープンするカフェは「JOCHUMが夢に向かってがんばるアナタのためにカフェを計画!」というテーマのもと、ワンプレートメニューやドリンク、パフェなどが提供される。シャリに見立てたライスクリスピーにゼリーやパンナコッタなどの“ネタ”を乗せた「ちまたのお寿司ケーキ」や、サラダベーコンを乗せたポテトサラダをチワワの餌に見立てた「チュララのポテサラ~チワワの餌風~」など、キャラクターと考案メンバーの個性が垣間見えるメニューが提供される。こうしたキャラクターをイメージしたフードやドリンクのほかにも、カフェ限定のオリジナルグッズも販売される。

カフェの来店予約は本日7月11日にスタート。大阪開催分は15:00に受付開始する。

JOCHUM Go to the DREAM CAFE

2023年7月21日(金)~10月1日(日)東京都 SHIBUYA109 地下2階

2023年8月10日(木)~10月1日(日)大阪府 梅田ロフト 1階