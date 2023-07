ONE OK ROCKとMY FIRST STORYのツーマンライブ「VS」が11月14日に東京・東京ドームにて開催される。

ONE OK ROCKのTaka(Vo)とMY FIRST STORYのHiro(Vo)は兄弟。これまで互いにロックシーンで活躍してきたが、ツーマンライブを行うのはこれが初となる。なおHiroは昨年2月の東京・日本武道館公演「We promise, 4 you once again Tour Final at BUDOKAN」で、会場に訪れていたTakaに「俺らと東京ドームで一緒にやってくれませんか?」と催促。その発言を受け、Takaは静かに頷いて親指を立てていた。

ONE OK ROCKのメンバーズサイト・PRIMAL FOOTMARK WEBおよびMY FIRST STORYのメンバーズサイト・STORYTELLERでは会員を対象に、7月28日19:00からチケットの先行予約を受け付ける。

VS

2023年11月14日(火)東京都 東京ドーム

<出演者>

ONE OK ROCK / MY FIRST STORY