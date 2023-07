8月16日にリリースされるKing & Princeのニューアルバム「ピース」の詳細が発表された。

「ピース」はKing & Princeの2人が気負わず「今“歌いたい”」ということにこだわった楽曲を収録したアルバム。リード曲「My Love Song」は「愛の再告白」をテーマにした王道のラブソングとなっている。

今作には初めて永瀬廉、高橋海人のソロ曲が収められることも明らかになった。永瀬のソロ曲「きみいろ」は、永瀬自身が初めて作詞に参加した恋愛ソング。一方、高橋のソロ曲「ワレワレハコイビトドウシダ」は、高橋直々のオファーにより、彼が尊敬する尾崎世界観(クリープハイプ)が作詞作曲を、クリープハイプがアレンジ、演奏、コーラスを担当した。

初回限定盤Aには「My Love Song」のミュージックビデオと同曲のダンスバージョンMV、MV撮影のメイキング映像を特典として収録。初回限定盤Bには、King & Princeがアルバムを作り上げていく様子を追いかけた「『ピース』 Behind the scenes」が収められる。さらに、Dear Tiara盤には7月に東京・有明アリーナで行われたファンミーティング 「King & Princeとうちあわせ」より、昼公演のライブパフォーマンス映像と夜公演で披露された「koi-wazurai」のパフォーマンス映像、当日のメイキング映像が収録される。

King & Prince「ピース」収録内容

初回限定盤A

CD

01. 静寂のパレード

02. My Love Song

03. なにもの

04. That's Entertainment

05. 分かってるつもり

06. かた結び

07. ワレワレハコイビトドウシダ / 高橋海人

08. CHASE IT DOWN

09. TLConnection

10. Recolor

11. きみいろ / 永瀬廉

12. 君に届け

13. Happy ever after

DVD

・「My Love Song」 Music Video

・「My Love Song」 Music Video -Dance ver.-

・「My Love Song」 Music Video Shooting Behind the scenes

初回限定盤B

CD

DVD

・「ピース」Behind the scenes

通常盤

14. TOGETHER WE STAND

Dear Tiara盤

CD

DVD

Live Performance from 2023.7.2 King & Princeファンミーティング 「King & Princeとうちあわせ」

・なにもの

・Magic of Love

・名もなきエキストラ

・Lovin' you

・koi-wazurai

※高橋海人の高は、はしご高が正式表記。