キンプリ、米津玄師、セカオワ、櫻坂46…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（7月8日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。7月8日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した"全国NO.1 FMヒットチャート"TOP10(7月8日(土)付)を発表しました。先週の6位から4ランクダウン↓ 現在、全国ツアー「AIMYON TOUR 2023 -マジカル・バスルーム-」が開催中。7日(金)は、初めて岡山県(倉敷市民会館)でワンマンライブをおこないました。先週の7位から2ランクダウン↓ 7月2日(日)は、東京・有明アリーナで初のファンミーティングがおこなわれ、8月16日(水)には、ニューアルバム「ピース」の発売も決定しました!初登場! シリーズ累計1億7,300万本以上の出荷数・ダウンロード販売を記録しているファイナルファンタジーシリーズの最新作「FINAL FANTASY XVI(シックスティーン)」のテーマソングです。ランキング圏外から再登場↑ 富士急ハイランドで7月20日(木)から開業する新コースター「ZOKKON」において、乗車中に流れるオリジナル楽曲及び演出・監修をSEKAI NO OWARIが手がけています。先週の4位から2ランクダウン↓ 7月8日(土)から、全国アリーナツアー「ARENA TOUR 2023 "NOAH no HAKOBUNE"」がスタートしました!先週の3位から2ランクダウン↓ 同曲のストリーミング累計再生回数が、ついに1億回を突破しました!初登場! 現在公開中の映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-」の主題歌。ちなみに、SUPER BEAVERが映画「東京リベンジャーズ」の主題歌を担当するのは「名前を呼ぶよ」「グラデーション」に続いて3曲目です。先週の2位から1ランクダウン↓ ワールドツアー「MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~」を開催中のMAN WITH A MISSION。6月末までは世界中を飛び回っていましたが、7月12日(水)の新潟公演(新潟県民会館 大ホール)から日本でのホールツアーがスタートします!初登場! 2期生の藤吉夏鈴(ふじよし・かりん)さんがセンターをつとめる通算6枚目のシングルです。6月29日(木)には、YouTubeで同曲のダンスを定点カメラで撮影したダンスプラクティス動画が公開されました。そして、今週の第1位は……?2週連続で第1位! YouTubeで公開されている、同曲のミュージックビデオは2億回再生を突破! さらに、6月28日(水)に公開された同曲のライブ映像は、公開から7日間で1,000万再生を突破しました!――番組ではほかにも、ゲストパートにスキマスイッチ・大橋卓弥さん、常田真太郎さんが登場。7月5日(水)にリリースしたニューアルバム「SUKIMASWITCH 20th Anniversary BEST 『POPMAN'S WORLD -Second-』」のお話などを伺いました。