つんく♂が関わった全楽曲を網羅した音楽ガイドブック「ALL THE SONGS OF つんく♂」が7月21日に発売される。

本書にはシャ乱Qやソロワークスはもちろん、ハロー!プロジェクトなどのプロデュース作品や提供楽曲、DVDでしか聴けない楽曲、校歌や社歌など未発売の楽曲まで、つんく♂が作詞・作曲・プロデュースなどで関わった2000曲以上の楽曲をジャケット写真、クレジットとともに掲載。このほかつんく♂と秋元康や小室哲哉、ハロー!プロジェクトを擁するアップフロントプロモーション取締役の西口猛による“スッペシャル対談”、鈴木愛理、宮本佳林、小田さくら(モーニング娘。'23)というつんく♂の“弟子ッ娘。”がつんく♂楽曲を語り尽くす座談会、著名人らによる「My Best つんく♂曲」アンケート、つんく♂楽曲の好きなフレーズをレビューするTwitter企画「#つんくパンチライン」からのピックアップなど、さまざまな特集でつんく♂楽曲の魅力に迫る。

またAmazonとタワーレコード オンライン、東京・タワーレコード渋谷店では、CDが付属するLIMITED EDITIONが数量限定で発売される。このCDには「ワクテカ Take a chance」と「彼と一緒にお店がしたい!」というモーニング娘。楽曲のつんく♂の仮歌バージョンが収められる。

「ALL THE SONGS OF つんく♂」記事内容

・ALL THE SONGS OF つんく♂ シャ乱Q/Solo Works/Others

・ALL THE SONGS OF つんく♂ Produced or Written

・つんく♂スッペシャル対談

つんく♂×秋元康

つんく♂×小室哲哉

つんく♂×西口猛(株式会社アップフロントプロモーション代表取締役)

・弟子ッ娘。座談会 鈴木愛理×宮本佳林×小田さくら(モーニング娘。’23)

・「My Best つんく♂曲」(著名人アンケート)

・#つんくパンチライン大発表(ファンアンケート)