安藤裕子が10月11日にニューアルバム「脳内魔法」をリリースする。

アルバムは安藤が立ち上げた新レーベル「AND DO RECORD」から発売される。本作には6月に配信リリースされた、大塚愛「さくらんぼ」のオマージュ曲「さくらんぼみたいな恋がしたい」などが収められる予定だ。

アルバムは安藤が自らプロデュースしたスペシャルボックス仕様の完全受注生産盤と、通常盤が用意される。受注生産盤のボックスは、安藤が楽曲の世界観をイメージして描き下ろしたイラストや、石垣島で撮影された安藤のエクスクルーシブカットのインナーカードを自由に入れ替えてジャケットを変えられる仕様となっている。また受注生産盤には「AND DO RECORD」仕様の特別勲章バッチや、本日7月9日に東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で開催されたデビュー20周年記念ワンマンライブ「安藤裕子 -20th anniversary- 我々色ノ街」での「THE MOON AND THE SUN」の映像を期間限定で視聴できるカードも封入。受注生産盤の予約受付は安藤のオフィシャルストアで8月13日まで行われている。

またデビュー20周年記念ワンマンライブの模様が、8月9日19:00よりU-NEXTで配信される。さらに10月下旬からアコースティックツアーが行われることも決定。ツアー会場や日程の詳細は後日アナウンスされる。