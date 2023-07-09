「Amazonプライムデー」を間近に控え、7月9日午前0時にスタートした先行セールで、ゼンハイザーのワイヤレスヘッドホンや完全ワイヤレスイヤホン(TWS)などが、期間・数量限定で最大52％オフになっている(同日午前9時30分時点)。

ゼンハイザーのAmazonプライムデー特設ページ

対象製品は、ワイヤレスヘッドホン/イヤホンとBluetoothレシーバー「BTD 600」のセット、有線ヘッドホン+交換用イヤーパッドや有線イヤホン+オプションケーブルのセットなど。各商品の割引率は以下の通り。なお、セール中の商品は価格変更や売り切れになる可能性がある。

セール対象のヘッドホン

MOMENTUM 4 Wireless + BTD600+エコバッグセット：46,000円

PXC 550-II Wireless：24,700円(24%オフ)

HD 458BT：13,980円(52%オフ)

HD 599 SE：13,980円(52%オフ)

HD 450SE：13,980円(37%オフ)

HD 800 S + 交換用イヤーパッド セット：195,000円(18%オフ)

HD 820 + 交換用イヤーパッド セット：245,000円

HD 560S+マイク付きケーブル セット：21,900円

セール対象のイヤホン