本日7月9日（日）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年夏アニメ作品まとめを公開中。
「ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～」
- MBS・TBS系全国28局ネット：2023年7月9日（日）より毎週日曜日17:00～
- AT-X：2023年7月17日（月）より毎週月曜日11:30～
- アニマックス：2023年8月5日（土）より毎週土曜日21:30～
「死神坊ちゃんと黒メイド 第2期」
- TOKYO MX：2023年7月9日（日）より毎週日曜日22:00～
- BS11：2023年7月9日（日）より毎週日曜日24:30～
- 読売テレビ：2023年7月10日（月）より毎週月曜日25:59～
- AT-X：2023年7月10日（月）より毎週月曜日23:00～
「英雄教室」
- TOKYO MX：2023年7月9日（日）より毎週日曜日23:00～
- サンテレビ：2023年7月9日（日）毎週日曜日24:30～
- KBS京都：2023年7月9日（日）より毎週日曜日24:00～
- BS日テレ：2023年7月10日（月）より毎週月曜日23:30～
- AT-X：2023年7月11日（火）より毎週火曜日23:00～
「ダークギャザリング」
- TOKYO MX：2023年7月9日（日）より毎週日曜日25:05～
- BS朝日：2023年7月9日（日）より毎週日曜日25:30～
- 関西テレビ：2023年7月9日（日）より毎週日曜日26:29～
- AT-X：2023年7月10日（月）より毎週月曜日22:30～
- テレビ金沢：2023年7月12日（水）より毎週水曜日26:07～
- 山形テレビ：2023年8月2日（水）より毎週水曜日26:45～
- 琉球朝日放送：2023年8月3日（木）より毎週木曜日25:20～
「闇芝居 十一期」
- テレビ東京：2023年7月9日（日）より毎週日曜日26:35～